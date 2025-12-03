Fue figura en Colo Colo, la rompió en Brasil y ahora inicia su carrera como DT: “A partir de hoy…”

Claudio Maldonado es, sin duda, uno de los grandes valores surgidos desde la cantera de Colo Colo en la década de los 90. El talentoso mediocampista alcanzó notoriedad bajo la conducción técnica de Gustavo Benítez y posteriormente desarrolló una destacada carrera en el fútbol brasileño, donde defendió a gigantes como São Paulo, Corinthians y Flamengo, entre otros grandes clubes.

Tras su retiro en 2015 con la camiseta alba, Maldonado inició un camino como asistente en diferentes cuerpos técnicos, comenzando en el ‘Popular’ durante el ciclo de Héctor Tapia en 2018 y desde entonces acumuló experiencia en diversos proyectos, pasando por Red Bull Bragantino (2020), Vasco da Gama (2023), FC Juárez (2024) y Athletico Paranaense (2025), entre otras instituciones.

Esa etapa, sin embargo, llegó a su cierre en los últimos días. El ex mediocampista de La Roja anunció en sus redes sociales el inicio de un nuevo desafío profesional, su primera aventura como director técnico principal, marcando un paso importante en su trayectoria fuera de la cancha.

Claudio Maldonado anuncia su aventura como DT principal:

A través de la red social de Instagram, ‘Chester’ anunció esta importante noticia con la siguiente reflexión: “Tras varios años trabajando como asistente técnico profesional, me complace anunciar que, a partir de hoy, estoy listo para empezar mi carrera como Entrenador de Fútbol Profesional” indicó en una carta abierta.

Tras ello, complementó con lo siguiente: “Mi experiencia en clubes de Brasil y del extranjero, sumando al deseo de toda la vida, me preparé, estudié y sigo evolucionando constantemente. Me siento listo para cualquier reto profesional”.

Tras varias experiencias como asistente técnico, Claudio Maldonado, iniciará su carrera como DT principal. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Si bien Maldonado no habló de clubes en específico, su amplia carrera en el fútbol brasileño le puede abrir más de una puerta en aquel país, sin descartar por obvias razones Chile, su país natal.