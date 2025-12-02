Este martes, en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, se realizará la apelación por parte de Universidad Católica a la tarjeta amarilla que recibió el delantero Fernando Zampedri en la igualdad sin goles ante Huachipato, que lo dejó afuera de la última fecha en Liga de Primera.

Más allá de que su presencia, o no, sea fundamental para Los Cruzados en busca de asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, hay un objetivo específico e histórico que el “Toro” quiere alcanzar, como es convertirse en el único hexagoleador del fútbol chileno.

De cara a la última fecha del Torneo Nacional, todo parece indicar que Zampedri podrá conseguir esta meta; sin embargo, no puede cantar victoria, ya que tiene competencia por detrás que podrían tener una tarde soñada y quitarle el “Botín de Oro” al artillero de Católica.

ver también Esposa de Zampedri enciende todo tras la polémica: “¡Amarilla por recibir falta!”

La hecatombe que dejaría a Zampedri sin ser hexagoleador

Con 29 fechas disputadas, el oriundo de Chajarí tiene 16 goles en su cuenta personal, su cifra más baja hasta el momento desde que arribó al balompié nacional. Aún así comanda la lista de máximos anotadores de nuestra competencia.

Si finalmente Católica logra quitarle esa tarjeta amarilla, Zampedri podrá estar en cancha y defender, incluso aumentar su cuota, para consolidarse como el único hexagoleador en la historia del fútbol chileno. Si aquello no ocurre, dependerá de otros encuentros.

El mayor peligro que tiene el “Toro” se llama Leonardo Valencia, que le secunda con 14 anotaciones, y si llega a anotar un doblete, o incluso un hat-trick con Audax Italiano ante Colo Colo, le quitaría ese sitio de privilegio al argentino. Más atrás aparecen Diego Coelho y Lionel Altamirano con 12. Esto es fútbol y todo puede ocurrir.

Publicidad

Publicidad

Los números del argentino en 2025

Además de los 16 goles que registra en Liga de Primera, Fernando Zampedri sumó un tanto en Copa Chile y otro en Sudamericana para una cuota de 18 conquistas en un total de 30 encuentros, con 2.634 minutos en cancha.

¿Cuándo juega la UC?

El último encuentro de Universidad Católica en la temporada 2025 se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena frente a Unión La Calera.

Publicidad