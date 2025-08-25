Colo Colo sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la partida de Jorge Almirón, y del interinato de Hugo González y Luis Pérez. Esto en medio de una semana clave para el club como lo es el Superclásico.

El partido ante Universidad de Chile no solo marcará la lucha en la tabla de posiciones por un torneo internacional, también la posibilidad de recuperarse ante el clásico rival.

Pero, la danza de nombres para tomar la banca del Cacique sigue, y donde esperan ya iniciar las conversaciones para dar con el nombre indicado de cara a un nuevo ciclo en el Popular.

Colo Colo tiene en bandeja de plata a un viejo anhelo para DT

Es así que en las últimas horas, un importante candidato se puede meter con todo en la carrera para llegar a la banca de Colo Colo, donde en el pasado ya fue opción.

Su salida se dio tras la derrota por 2-0 ante General Caballero por la novena fecha del Clausura de ese país, y en conferencia de prensa anunció que su camino se aleja de un grande de América.

¿De quién se trata? De Ramón Díaz, quien dejó su cargo como técnico en Olimpia de Paraguay, y tiene el camino más que libre para recalar en el Estadio Monumental en los próximos días.

Hugo González y Luis Pérez están por ahora en la banca de Colo Colo a la espera de un nombre definitivo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Nunca nos sentimos tan cómodos en un club, porque hace mucho tiempo que lo conocemos, pero el fútbol es diferente, necesitas resultados, hemos trabajado muchísimo, le tengo que agradecer a los jugadores en el poco tiempo que estuvimos, los resultados no se dieron”, comentó Díaz a los medios.

Los números de un viejo anhelo para ser el DT del Cacique

En un fugaz paso por Olimpia de Paraguay, Ramón Díaz dirigió siete encuentros, sumando dos triunfos, dos empates y tres derrotas,

Ahora, tras su salida del club, su nombre de seguro va a sonar con fuerza en Colo Colo en días clave para dar con el nuevo entrenador tras el ciclo interino y de Jorge Almirón.