Hace un par de semanas se registró un lamentable hecho en el partido entre Everton y Universidad Católica en el Estadio Sausalito. El 3-0 en contra, sumado al pésimo presente deportivo de los viñamarinos, hizo que un grupo de hinchas se sintiera con el derecho de invadir la cancha y suspender el partido.

Las imágenes fueron potentes, ya que los desadaptados ingresaron al terreno de juego para apretar e insultar a los jugadores ruleteros. Esto, mientras el portero Ignacio González estaba delicado tras un fuerte choque con Fernando Zampedri.

Pese a que se esperaban fuertes sanciones contra el cuadro viñamarino, lo cierto es que la ANFP ha mostrado una pasividad preocupante al respecto. Sin ir más lejos, para el próximo compromiso como local de Everton se dará una insólita situación.

Everton podrá jugar con hinchas ante Unión Española

De acuerdo a lo información por el propio Everton en su redes sociales, para el duelo de este domingo (20:30 horas) ante Unión Española los hinchas podrán asistir al Estadio Sausalito, esto porque el mencionado castigo desde la ANFP todavía no llega.

“Para el encuentro de este domingo frente a Unión Española, válido por la vigesimosexta fecha de la Liga de Primera Itaú, la Mesa de Coordinación de Seguridad ha autorizado la presencia de público en el Estadio Sausalito exclusivamente en los sectores Andes, Laguna y Marquesina”, detalló Everton en sus canales oficiales.

Así las cosas, solo galería Cerro no podrá ser utilizada para este encuentro. Justamente, desde esa tribuna del estadio donde ingresaron los hinchas en el duelo ante Católica. Por último, se ratificó que no habrá venta de entradas para los hinchas de Unión Española.

Cabe recordar que este duelo será clave por la lucha del descenso. Mientras Everton marcha en el puesto 14° con 22 puntos, Unión Española es 15° con 20 unidades, por lo que una victoria o una derrota marcará mucho en la permanencia.