Fernando Zampedri es uno de los mejores jugadores que ha llegado al futbol chileno e incluso, está muy cerca de alcanzar a Esteban Paredes en un importante registro.

Desde su arribo a Universidad Católica en 2020, el argentino rápidamente mostró sus condiciones en el área. Fue clave en el tetracampeonato y ha salvado al equipo cuando las campañas no han sido las esperadas. Se ha ganado con derecho el calificativo de ídolo.

Zampedri a la caza de récord de Paredes

A la hora de hablar de goleador en Chile, es imposible no mencionar a Esteban Paredes. El referente de Colo Colo es el máximo artillero de la historia en Primera División. Además, es el único que ha sido el “pichichi” del torneo en seis ocasiones distintas.

Pues bien, Paredes está muy cerca de ser igualado en este último récord. Resulta que Fernando Zampedri desde que llegó a Chile ha sido el máximo artillero en los cinco torneos que ha disputado: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Ahora restando tres fechas, lidera la tabla de goleadores con 15 tantos, siendo seguido por Leonardo Valencia con 14.

Si Zampedri logra terminar como el goleador del campeonato 2025, se transformará en hexagoleador y Paredes ya no ostentaría este récord en solitario. Además, el argentino lo haría en seis torneos seguidos y todos con la camiseta de la UC.

Esteban Paredes fue el máximo artillero con Santiago Morning en el Apertura 2009 y el resto con Colo Colo: Clausura 2011, Clausura 2014, Apertura 2014, Clausura 2015 y el torneo de 2018.

Zampedri ya es leyenda de U. Católica. Imagen: Photosport

Fernando Zampedri ya es el máximo goleador histórico de Universidad Católica y por sus buenas actuaciones llegó a vestir la camiseta de La Roja tras su nacionalización. El goleador de los Cruzados puede escribir otro capítulo grande en el fútbol chileno.