Selección Chilena

Revelan que amistoso de Chile con Perú en Rusia puede cancelarse por insólita razón

El país vecino denunció que se canceló su vuelo de manera unilateral, por lo que podrían perder hasta dos jornadas de entrenamiento.

Por Patricio Echagüe

La Roja debería jugar un nuevo amistoso ante Perú en Rusia.
La selección chilena tiene en unos días más dos partidos amistosos en Sochi, Rusia. El equipo de todos enfrentarán primero a los rusos el sábado 15 de noviembre, mientras que a Perú tres días más tarde el martes 18 del mismo mes.

Sin embargo, uno de estos partidos podría quedar en nada luego de una emergencia de último minuto que sufrió el combinado peruano.

Por medio de un comunicado oficial la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cuestionó a la línea aérea Air France por cancelar unilateralmente su vuelo que debían hacer ayer sábado hacia San Petersburgo.

¿Se cancela el amistoso de la selección chilena ante Perú?

La FPF detalló en un comunicado oficial que “debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios”. Además, aseguraron que se están realizando “gestiones de alto nivel” para cumplir con sus partidos en territorio ruso.

El comunicado de la FPF ante la posibilidad de que no juegue ante la selección chilena.

No obstante, también dejaron espacio a una posible suspensión de estos compromisos: “se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”.

De esta manera, está latente la posibilidad de que la Roja cierre este 2025 solamente enfrentando a Rusia en Sochi.

Nómina de Chile para los amistosos ante Rusia y Perú

  • Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Montreal, USA) y Sebastián Mella (Huachipato).
  • Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre, FRA), Iván Román (A. Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).
  • Mediocampistas: Felipe Loyola (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Ipswich, ING), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (D. Limache).
  • Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio, BRA).
