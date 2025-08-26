Claudio Aquino fue dirigido con mucho éxito por el DT que sacó ventaja para asumir el mando del golpeado plantel estelar de Colo Colo. Un estratego que ya tuvo un ciclo de tres años y tres meses en Pedrero. Y que fue campeón del fútbol argentino con el “10” albo como gran figura.

Se trata de Gustavo Quinteros, quien tomó la pole position para encabezar su segundo ciclo al mando del Cacique. De ese modo, el argentino-boliviano podría engrosar su registro en el cuadro popular, donde dejó su cargo luego del Campeonato Nacional 2023 que tuvo como ganador a Huachipato.

Tras eso, Quinteros llevó a Vélez Sarsfield a ganar la primera división del vecino país. Con Aquino como tremenda figura. Si todo sale según lo esperado, tendrán un anhelado reencuentro en el estadio Monumental. En Macul, el ex DT del Eterno Campeón también podría dirigir a una gran obsesión que tuvo, precisamente cuando trabajaba en los albos.

Claudio Aquino fue figura en Vélez con Quinteros. En Colo Colo con Almirón estuvo lejos de ese papel. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es la prioridad de Quinteros”, informó el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta en enero de 2023, cuando en Blanco y Negro buscaban con desesperación suplir la polémica baja de Juan Martín Lucero, quien fichó en el Fortaleza de Brasil tras anotar 24 goles en 39 partidos con la camiseta de Colo Colo. Ya había quedado en el olvido la opción del uruguayo Miguel Merentiel.

Se refería a Javier Correa, el centrodelantero argentino que por aquel entonces militaba en el Santos Laguna de México. Pero esa opción no llegó a buen puerto: los que llegaron a Pedrero para suplir al Gato Lucero fueron el paraguayo Darío Lezcano y el argentino-chileno Leandro Benegas. Los dos fracasaron estrepitosamente en esa misión.

Javier Correa llamó la atención de Quinteros y Colo Colo cuando estaba en el Santos Laguna de México. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

Aquino y Correa, la dupla soñada por el DT que afina su retorno a Colo Colo

A pesar de que no pudo tener a Correa en su paso como DT de Colo Colo, podría materializar eso en el segundo ciclo albo, donde además tendría disponible a Aquino, un bastión ofensivo del gran Vélez Sarsfield que Gustavo Quinteros llevó a la cima en Argentina.

Javier Correa en Estudiantes de La Plata. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Luego de un paso por Estudiantes de La Plata, finalmente el Coco Correa desembarcó en el estadio Monumental, donde ha dejado números positivos bajo la tutela de Jorge Almirón. En 42 partidos, anotó 20 goles y regaló tres asistencias con el defenestrado DT. Sumó un juego con la dupla interina compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

Javier Correa celebra un gol ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Al tiempo de su primer paso, Quinteros habló públicamente de las negociaciones con él. “Cuando nos enteramos de la partida de (Juan Martín) Lucero a fines de diciembre. Empezamos a buscar y ya era tarde. Buscamos a Javier Correa, (Miguel) Merentiel o (Salomón) Rondón“, expuso el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia, quien nuevamente va caminando para Pedrero.

Todo indica que Gustavo Quinteros tomará el mando de Colo Colo nuevamente. (Pepe Alvujar/Photosport).