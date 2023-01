Colo Colo busca el reemplazante de Juan Martín Lucero para la temporada 2023. La salida repentina del Gato cambió los planes del actual mercado, debido a que la gerencia deportiva debió ir a buscar un centrodelantero para suplir la partida del goleador del año pasado.

El jugador que interesa en el Monumental es Javier Correa. El delantero juega en Santos Laguna de México luego de una carrera donde ha militado en muchos clubes, aunque el alto salario que recibe en el país azteca es un asunto importante de resolver.

Eso sí, su historia asegura que no fue fácil y por eso tiene una mentalidad que sirve para jugar en Colo Colo. Esto porque luego de una prueba en Benfica cuando tenía 17 años, debió retornar para jugar en la B. "Era una larva contra roperos africanos, pero el potrero argentino me ayudó. Hice como seis o siete goles con el Sub 20 en tres prácticas de fútbol. Pero los clubes no arreglaron. Me tuve que volver a Instituto, estuve dos años sin jugar y me fui a General Paz Juniors. Sí, de Benfica al Argentino B, ¿cómo me va a afectar un insulto?", relató en una entrevista en el diario Olé hace un año, cuando jugaba en Racing.

Aseguró que esa experiencia en General Paz fue un doctorado para lo que ha vivido en el fútbol. "Pasé de poder firmar en un club con instalaciones de primer mundo a lavarme la ropa y llevar colchones para dormir en el micro. Todo eso me sirvió para tocar tierra y no creerme más que el otro", señaló con mucha madurez.

En Racing tuvo problemas al fallar muchos goles, pero las críticas no le afectaban. "Racing es grande y una camiseta pesada. Lo tomo como lo que es. Si no haces goles te van a putear, no te van a tirar flores. Sé que lo lindo de un club como Racing, y lo que a mí me atrae, tiene sus consecuencias. Que te critiquen, que te puteen, pero no me desespero", confesaba.

Los albos esperan contar con Correa en una operación similar a la que están acostumbrándose en los últimos años: préstamo con opción de compra. Eso fue lo que hicieron con Lucero y anteriormente con Emiliano Amor y Leo Gil, entre otros.