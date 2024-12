Un chileno campeón tuvo la jornada que consagró al Vélez Sarsfield que dirige Gustavo Quinteros en la Liga Profesional de Argentina. No precisamente en la cancha, pues el Fortín no contó con ningún compatriota en el plantel con el que tocó el cielo.

El cuadro de Liniers superó de principio al final del partido a Huracán. Lo venció por 2-0 y bajó una estrella más para el cuadro de la V azulada. Con ese título, Quinteros se erigió como el quinto director técnico argentino con el palmarés más abultado en la historia.

Además, el ex DT de Colo Colo suma campeonatos en cuatro países diferentes. Y en Argentina contó con la colaboración de Maximiliano Quezada, un chileno que sumó a su staff este año. “Me honra formar parte de este gran cuerpo técnico”, le contó a RedGol este abogado, entrenador y gestor deportivo que tiene vasta trayectoria en el fútbol profesional.

“He tenido una formación larga, algo particular quizás. Pero me ha permitido ir aprendiendo desde distintas áreas en esta industria tan dinámica y compleja. Ahora estoy ligado a lo que ocurre dentro de la cancha, que es lo que más me gusta”, contó Quezada, quien en su currículum tiene varias estaciones de trabajo.

Maximiliano Quezada en la foto del Vélez campeón. (Foto: cedida).

Fue gerente general de Santiago Morning y también analista táctico del cuerpo técnico de Nicolás Córdova en Palestino y Santiago Wanderers. Y ocupó un cargo en la secretaría técnica de Azul Azul cuando Ronald Fuentes era el gerente deportivo. También trabajó en el área administrativa de Bolívar de La Paz.

Maxi Quezada junto Gustavo Quinteros en Vélez. (Foto: cedida).

Maximiliano Quezada, el chileno campeón del staff de Quinteros en Vélez

Antes de ser un chileno campeón en el staff técnico de Gustavo Quinteros al mando de Vélez Sarsfield, Maximiliano Quezada pasó por dos equipos de la primera división de Argentina. Uno fue Racing Club, equipo en el que participó de un interinato.

Fue con el DT Sebastián Grazzini, quien era el entrenador de la Reserva de la Academia. Luego, el otrora volante ofensivo de Rangers de Talca dirigió a Platense, donde también estuvo secundado por Quezada. “Lo de anoche fue realmente impresionante, todo lo que podía soñar”, dijo a RedGol.

“Desde el primer minuto el equipo estuvo a la altura y contagió. Volvimos a ser el mismo que consiguió estar 12 partidos invictos. Logramos cerrar una temporada muy dura en la liga, donde alcanzamos rendimientos sobresalientes. Jugadores que han aparecido, otros que se han consolidado y algunos que se han reinventado, como puede ser el caso de (Agustín) Bouzat”, expuso Quezada sobre ese duelo ante Huracán.

Maxi Quezada (a la derecha) y Leandro Desábato ( a la izquierda), dos miembros del staff de Gustavo Quinteros. (Foto: cedida).

Prosiguió con un mérito para todos. Y un deseo personal. “Todo esto sostenido con un funcionamiento que fue consistente, por más de que existieron dificultades que nos llevaron a perder puntos. En especial en las últimas semanas. Espero seguir creciendo, ganar más títulos y avanzar en mi carrera como entrenado”, sentenció. El tiempo dirá cómo termina su historia. Por ahora, puede festejar con justa razón un título más que merecido.