Uno de los jugadores que ha marcado pauta en las últimas semanas en Colo Colo es Esteban Pavez, porque primero hizo noticia al decir que Universidad Católica es la “institución más grande de Chile” y luego perdió su lugar en el Cacique.

El volante no fue ni a la banca ante Unión La Calera, sin embargo, el entrenador Fernando Ortiz señaló que sigue siendo el capitán del equipo.

“Con Esteban yo tengo y tuve charlas como con todos los jugadores, no solo con Esteban. Es el capitán y no quiere decir que porque sea el capitán, si no reúne lo que yo quiero y las condiciones mínimas como para citarlo, no dejaré de hacerlo”, dijo el Tano a TNT Sports.

Esteban Pavez y la capitanía de Colo Colo

En la misma entrevista con Fernando Cordero en el podcast del Sifup donde dio las polémicas declaraciones de la UC, Pavez habló de la capitanía de Colo Colo.

“La verdad que sí. Me puse esa meta (ser capitán del Cacique) en la cabeza y era un sueño que tenía por cumplir y gracias a Dios lo pude cumplir”, dijo el mediocampista.

“No fue en ese momento. Yo me propuse ser el capitán de Colo Colo en 2023-2014. Dije que quería ser el capitán del equipo más grande de Chile“, agregó.

Esteban Pavez en Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

Por último, Esteban Pavez dijo que portar la jineta del cuadro albo no ha sido tan complicado.

“No sé si ha sido difícil ser capitán de Colo Colo. Yo lo he disfrutado desde el primer momento, sé lo que significa llevar la jineta del equipo más grande del país. Lo viví con grandes amigos como Paredes, Gonzalo Fierro, después el Gabi Suazo”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

