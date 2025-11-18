Liguilla de Ascenso 2025: los tres favoritos para pasar a las semifinales en la Primera B

Este martes 18 de noviembre, comienzan los cruces para definir a los tres equipos que se meterán en las semifinales de la Primera B. Conoce las cuotas.

Universidad de Concepción se quedó con el título de la Liga de Ascenso 2025 tras vencer a Deportes Copiapó como visitante en la última jornada. Con ese resultado, el León de Atacama terminó segundo y aseguró su lugar en semifinales.

Los tres cupos restantes para esa instancia se definirán en la Liguilla de Ascenso, que comienza este martes 18 de noviembre: Deportes Concepción enfrentará a Deportes Antofagasta, Rangers de Talca se medirá con San Marcos de Arica y Cobreloa jugará ante Santiago Wanderers. En este contexto, repasamos el historial reciente de estos equipos y las cuotas para avanzar a semifinales.

Los favoritos para pasar a semifinales en la Liguilla de Ascenso 2025

Deportes Concepción 1.72 Antofagasta 2.05 Rangers 2.00 San Marcos de Arica 1.75 Santiago Wanderers 2.50 Cobreloa 1.50

Con el arranque de la Liguilla de Ascenso, la expectativa crece porque varios de estos cruces vienen cargados de historia reciente y resultados que pueden romper cualquier pronóstico. Para este momento, viene bien revisar la guía sobre cómo registrarse en Betano, donde se explica paso a paso cómo crear una cuenta y comenzar a apostar sin complicaciones.

Concepción es favorito ante Antofagasta

Deportes Concepción aparece como favorito para vencer a Antofagasta en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Ambos terminaron con 43 puntos, aunque los Lilas ganaron un partido más durante la fase regular.

De todas formas, Antofagasta puede perfectamente dar la sorpresa: se quedó con el primer duelo entre ambos en la fecha 2 por 3-1, y luego igualaron 0-0 en la jornada 17.

Deportes Concepción – 1.72 en Betano

San Marcos, el verdugo de Rangers

San Marcos de Arica parte como favorito en el cruce ante Rangers, ya que ganó los dos enfrentamientos del torneo: se impuso 2-1 en la fecha 15, en Talca, y cerró la fase regular con un 3-0 en la última jornada.

Los Bravos terminaron en el cuarto lugar con 48 puntos, mientras que los Rojinegros finalizaron séptimos con 43 unidades.

San Marcos de Arica – 1.75 en Betano

Cobreloa quiere regresar al Campeonato Nacional

Cobreloa quedó muy cerca del acceso directo a las semifinales: terminó tercero con 50 puntos, a solo dos de Deportes Copiapó. En casa derrotó 2-0 a Santiago Wanderers, aunque antes había caído por 5-1 en la fecha 14.

Los Porteños cerraron la liga en el octavo lugar con 41 puntos y sueñan con repetir aquel triunfo sobre los Zorros del Desierto para dar el batacazo en la Liguilla de Ascenso.

Cobreloa – 1.50 en Betano

Todas estas cuotas son cortesía de Betano, son correctas al momento de la publicación y están sujetas a cambios.