“Tiene que salir nomás”: leyenda de Colo Colo ni se inmuta por partida de Esteban Pavez

Histórico de Colo Colo apuntó que en este momento, lo mejor para todos es que Esteban Pavez no siga en el Cacique.

Por Sebastián Amar

Esteban Pavez podría dejar Colo Colo
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEsteban Pavez podría dejar Colo Colo

El futuro de Esteban Pavez en Colo Colo se ve cada vez más lejos con el interés de Alianza Lima. Gabriel “Coca” Mendoza fue quien le puso palabras y fecha al momento en que, a su juicio, el capitán albo terminó de romper su vínculo con la hinchada y el club.

En conversación con Redgol, el histórico exjugador del Cacique fue directo y sin matices al analizar el presente del volante. Apuntó a polémica declaración que generó ruido y que, según él, marcó un antes y un después en la relación con los hinchas.

Se veía venir cuando se pegó la desafortunada declaración de Católica“, comentó el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, dejando en claro que el escenario actual del mediocampista era una consecuencia lógica de lo ocurrido.

La desafortunada declaración a la que el Coca se refiere es que Pavez habló de cual era la institución más grande del país y confesó algo inesperado para todos. “La institución más grande del país es Católica“, confesó el mediocampista albo. Palabras que rápidamente se hicieron viral y no le gustó para nada al hincha del Cacique.

Esteban Pavez podría ser nuevo jugador de Alianza Lima

Esteban Pavez podría ser nuevo jugador de Alianza Lima

Para terminar de sepultarlo

Para Gabriel Mendoza, la declaración de Pavez no fue oportuna. “Ahí se terminó de hundir“, confesó, agregando que eso se le sumaba al mal rendimiento futbolístico que esta teniendo.

Entonces, tiene que salir no más. Mejor que parta”, agregó Coca Mendoza, convencido de que el ciclo de Esteban Pavez en Colo Colo ya está agotado y que una salida sería lo más sano tanto para el jugador como para la institución.

Las palabras del histórico albo reavivan la discusión sobre el liderazgo del capitán y su rol dentro del camarín, justo en un momento donde Blanco y Negro analiza decisiones clave de cara al segundo semestre.

