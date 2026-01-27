Es tendencia:
Para el reencuentro con Fernando Ortiz: Colo Colo seduce a Diego Valdés con un millonario sueldo

Los albos estarían dispuestos a incluir a otro jugador en el Top 5 de mejores pagados del plantel.

Por Carlos Quichiz

Diego Valdés en el radar exigente que tiene Colo Colo.
El nombre de Diego Valdés sigue en la órbita de Colo Colo. Pese a que solo faltaría la confirmación de Lautaro Pastrán, el mediocampista es un jugador que Fernando Ortiz conoce muy bien desde el fútbol mexicano.

Es que tras el buen rendimiento del jugador en el Club América, el DT lo tendría en su lista de deseos y, para eso, los albos estarían dispuestos a pagarle $60 millones de pesos mensuales, según informa La Tercera.

Hoy el seleccionado chileno pertenece a Vélez Sarsfield y así como informa el citado medio, los albos enviaron una propuesta inicial para conseguir un préstamo rentado con opción de compra por US $1,4 millones.

Para llegar a un acuerdo con el club argentino, en Macul deberán hacerse cargo del sueldo. Lo que significa que de llegar a Pedrero, Diego Valdés estaría en dentro de los cinco jugadores mejores pagados de Colo Colo, donde también figuran nombres como Arturo Vidal o Claudio Aquino.

El presente de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Luego de brillar en la liga mexicana representando al Club América, Diego Valdés pasó a Argentina con Vélez para seguir en el radar de la selección chilena. Sin embargo, el elenco trasandino podría dejarlo partir a Colo Colo por un año con el fin de que recupere su mejor versión.

Con el “Fortín” ha sumado 296 minutos en once partidos. Ahí anotó un gol y no tiene ninguna asistencia, por lo que buscar continuidad en el fútbol chileno.

Llegando a Colo Colo, Diego Valdés podría volver a La Roja(Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

¿Cómo le fue a Diego Valdés con Fernando Ortiz como DT?

Si Diego Valdés llega a un acuerdo con Colo Colo se reencontrará con Fernando Ortiz, con quien compartió en el América y bajo sus órdenes disputó 53 partidos en las competencias nacionales.

En la etapa al mando de Ortiz convirtió 19 goles y aportó 15 asistencias en 4146 minutos, lo que explica la confianza del entrenador al jugador que hoy, tiene en carpeta Colo Colo.

