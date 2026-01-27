“Ilusionó a la hinchada…”: Desde Ecuador analizan al fichaje que está listo en Colo Colo

El mercado de fichajes acerca a Lautaro Pastrán a Colo Colo previo al debut de ante Deportes Limache por Liga de Primera. Sin embargo, Redgolconversó con el director y panelista del Canal del Fútbol en Ecuador, Óscar Portillo, quien dijo que Lautaro Pastrán tuvo un paso “sin pena ni gloria” por Liga de Quito.

El periodista mencionó que Pastrán tuvo una presentación irregular en Quito. “El partido de debut contra El Nacional jugando la Supercopa de Ecuador, jugó 20 minutos mientras le duró el tiempo porque lo lesionaron y jugó bastante bien. Ilusionó mucho a la hinchada”, dijo Portillo.

Luego de esta actuación, el profesional ecuatoriano comenta que “a partir de ahí, le duró mucho su recuperación por la lesIón. Cuando apareció de retorno fue apareciendo de poquitos minutos y no rendía. Sobre el final del año aparecieron buenas jugadas, pero no caló en la hinchada de Liga. Pasó casi sin pena ni gloria“.

Sobre sus atributos como jugador, Óscar Portillo habla de que Pastrán “es un jugador rápido con características interesantes e individuales, pero termina mal las jugadas“.

Finalizando con que esta versión del delantero fue lo que vieron en Ecuador. Así como también dice “espero que en Colo Colo con todo el aprendizaje que seguramente acá pudo aprender mucho de sus técnicos y compañeros, probablemente encuentre una mejor versión mejorada de Lautaro Pastrán. Pero acá en Ecuador no le fue tan bien”.

Lautaro Pastrán cerca de volver al fútbol chileno(Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Las estadísticas de Lautaro Pastrán en Liga de Quito

La valoración de Lautaro Pastrán en Sofascore es de 6.82 de 10 puntos, en promedio de sus 42 partidos en 2025 con Liga de Quito. Siendo su mejor actuación el 21 de septiembre en la derrota ante Universidad Católica de Ecuador. Ahí Pastrán convirtió un gol y lo calificaron con 7.9 puntos.

Mientras que su peor calificación (6.1) la tuvo ante Libertad FC el 19 de mayo, también por la LigaPro Serie A ecuatoriana.

Durante su paso por Ecuador, Lautaro Pastrán convirtió dos goles y dio tres asistencias. Cifra que deberá superar en gran cantidad si es que llega a Colo Colo a reforzar la delantera.

