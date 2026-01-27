Lucas Cepeda ya está en España para defender los colores del Elche. El jugador apareció en un viral video publicado por el equipo, donde fue recibido por el nuevo DT, Eder Sarabia.

Fue ahí que el entrenador del equipo lo saludó amablemente y le presentó las instalaciones del club. Pero tras eso rápidamente se puso en modo jefe y le avisó el panorama que le espera al ex Colo Colo.

“Cuando antes empieces a entrenar con nosotros, mejor. Martes y miércoles será fuerte, jueves más liviano y el viernes ya preparamos el partido del sábado (Barcelona)”, partió diciendo.

Así jugará Cepeda en Elche

Eder Sarabia, entrenador del Elche, le dijo a Lucas Cepeda cómo espera que juegue bajo su mando en el fútbol español. Ahí rápidamente le avisó que el panorama sería distinto a su paso por Colo Colo.

“Para los de arriba el tema de la defensa por ahí es más fácil porque es tomar solo una marca. Pero en el ataque hay que entender cuando soy fijo, cuando pido la pared, cuando me muevo al espacio, cómo me relaciono con mis jugadores cercanos”, le advirtió.

Pese a lo directo en sus dichos, el nuevo entrenador de Cepeda fue receptivo y le anticipó que “en el día a día vas a ir entendiendo. No tenemos grandes lujos, pero tenemos lo necesario para ser felices”.

“Esto recién empieza. Estamos en un momento difícil, pero acá está la clave (en el grupo)”, cerró. Por su parte, Cepeda respondió con total humildad diciendo “gracias y espero aportar para tener buenos resultados”.