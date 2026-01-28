Es un hecho que Colo Colo piensa seriamente en Diego Valdés como refuerzo, pero mientras siga en competencia con Vélez Sarsfield es una señal de que el acuerdo está lejos de concretarse. Por si eso fuera poco, el volante ofensivo chileno tuvo un ingreso de alto nivel en Argentina.

Valdés ingresó en el descanso del partido en reemplazo de Matías Arias. Y Maher Carrizo reemplazó a Rodrigo Aliendro. “Nos faltaba el fútbol. La entrada de Diego y que se junte con (Manuel) Lanzini nos daría mucho más fútbol. Tener a Maher abierto a la derecha iba a dar un equipo más incisivo”, describió Guillermo Barros Schelotto.

Precisamente un tiro libre de Lanzini y un emotivo gol del lateral derecho Joaquín García permitieron la remontada velezana. Hubo buena valoración para Valdés y Carrizo. “Los dos entraron muy bien, presionamos arriba, jugamos, se contagió el equipo. El segundo tiempo fue muy bueno”, sacó pecho el Mellizo Barros Schelotto.

Diego Valdés intenta un centro ante la marca del chileno Matías Catalán. (Getty Images).

“Hubo un momento en el 1-1 en que el equipo se cansó por el calor. Pero se recuperó de vuelta con la entrada de (Lucas) Robertone. Él iba a manejar la pelota entre los delanteros y Valdés. Pensamos que lo haría bien y con calidad. El partido se había vuelto a dividir. Entró para volver a tener equilibrio en el medio. Lo hizo perfecto, con autoridad. Su calidad de jugador y personalidad se nota”, manifestó el DT.

El volante surgido en las inferiores del Audax Italiano recibió otro elogio de su entrenador. “Diego metió infinidad de pelotas directas para que el equipo ataque y sea claro. Lo hizo bien. Los hinchas pueden tomar el ejemplo de Lanzini y de Valdés. El equipo el segundo tiempo pagó el precio”, expuso Barros Schelotto.

Diego Valdés tuvo una entrada muy destacada por su DT en Argentina. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y explicó a qué se refería con esa frase final. Sacó al baile a un connotado tenista estadounidense. “Eso lo decían de Jimmy Connors, que pagó el precio de la entrada. Ojalá el hincha de Vélez sienta lo mismo cuando termine el torneo”, cerró el estratego del Fortín.

Colo Colo toma nota de la buena actuación de Diego Valdés

Tanto en Colo Colo como en la hinchada de Vélez y el cuerpo técnico del equipo no pasó inadvertida la entrada de Diego Valdés, que se hizo conductor en un momento complicado. Pero Guillermo Barros Schelotto sabe que es perentorio cambiar la página rápidamente.

“Estamos obligados a tratar de ganar el próximo partido contra Independiente. Esa es nuestra obligación y a lo que nos tenemos que dedicar. El objetivo es jugar contra Independiente y ganarle a un equipo grande en su cancha”, manifestó Barros Schelotto, quien alineó a Claudio Baeza en la formación titular.

Guillermo Barros Schelotto, el DT de Vélez Sarsfield. (Foto: Vélez).

Por lo pronto, el Rojo de Avellaneda igualó 1-1 ante Newell’s Old Boys de Rosario en condición de visitante. Fue un punto que dejó algo ofuscado a Gustavo Quinteros, pues sobre el final del encuentro cayó el gol de Michael Hoyos que sentenció la paridad en el estadio Marcelo Bielsa. Y Diego Valdés sumó varios bonos para comenzar como titular frente al Rey de Copas.

Aquel duelo, que tendrá como local a Independiente, se disputará el sábado 31 de enero en el estadio Libertadores de América a contar de las 19:45 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Vélez lidera la tabla de posiciones en Argentina al cabo de las dos primeras fechas.

