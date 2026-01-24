Un complejo momento atraviesa el jugador chileno Víctor Dávila en la Liga Mexicana, donde el América busca su salida al no tener espacio en el plantel, donde distintos clubes suenan para su fichaje. Son embargo, desde Norteamérica aseguran que no será tan sencillo.

El jugador chileno suena en el futbol brasileño, donde el experto en mercados de fichajes, Ekrem Konur asegura que el Esporte Clube Vitória estaría negociando por el fichaje del jugador chileno. Mientras que desde Chile, TNT Sports señala que Colo Colo lo tendría en carpeta como posible refuerzo de Lucas Cepeda.

La complejidad que tiene el América para sacar a Víctor Dávila

El equipo que dirige André Jardine comienza a definir a los nuevos refuerzos que llegarán a las Águilas, donde hay distintos nombres en su radar, pero para poder concretar sus fichajes necesita liberar plazas y la del chileno es una de las que quedaría disponible.

Según revela Víctor Díaz reportero de ESPN y recoge el medio partidario América Monumental, el problema de las Águilas para sacar al jugador chileno es su alto sueldo. El delantero cobra un monto cercano de 1,5 millones de dólares anuales, lo que complica que otro club en la liga lo pueda pagar.

El América busca la salida de Víctor Dávila/Getty Images)

Por otra parte, el club busca nuevas opciones para el chileno, pero el alto costo “se convierte en un muro”, señalan, agregando que “ningún equipo está dispuesto a cargar con un contrato de ese tamaño, y el propio jugador no tendría incentivos para bajarse el salario”.

Dávila tiene contrato con las Águilas hasta el 2027, llegando al club en septiembre del 2024 desde el CSKA Moscú con una inversión importante de 7 millones de dólares, siendo uno de los refuerzos más caros del club.