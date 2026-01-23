En Colo Colo ya están trabajando en dar con un reemplazante para Lucas Cepeda en este mercado de fichajes. El delantero partió al Elche de España a cambio de 2,2 millones de dólares, dejando un espacio que debe ser llenado en el equipo de Fernando Ortiz.

Por lo mismo en las últimas horas ya han circulado algunos nombres para ser el sustituto del formado en Santiago Wanderers. Nombres como los de Diego Váldés y Víctor Dávila, han tomado fuerza, aunque hay uno en particular que podría ser el gran golpe de los albos en este mercado.

Hablamos de Daniel Castro, atacante de Deportes Limache que desde hace varias semanas que está siendo vinculado con el Cacique. Ahora, con la venta de Cepeda, los albos harían un último intento por quedarse con sus goles.

Colo Colo hará un nuevo intento por fichar a Daniel Castro

Así lo ratificó Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que “me tiran acá que Colo Colo volverían a la carga por Popín Castro. Es lo que me acaba de llegar desde las entrañas del club”.

Hace unas semanas el Cacique hizo una primera oferta de 250 mil dólares para quedarse con el delantero, la que fue rechaza por Deportes Limache. Los Tomateros esperan recibir unos 700 mil de la moneda estadounidense para dejarlo partir.

Colo Colo volverá a la carga por Daniel Castro tras la venta de Lucas Cepeda. | Foto: Photosport.

Ahora habrá que ver si con los dineros frescos que llegaron por Lucas Cepeda los albos destinan algo para por fin hacer real el fichaje de Popin, una atacante que los hizo pasar muy mal en la última temporada.

Cabe destacar que el Cacique debe apurarse, y mucho, si quiere lograr quedarse con Castro. Esto lo decimos porque si el jugador debuta en la Liga de Primera 2026 con Limache, automáticamente queda descartado como opción de refuerzo albo.

Los números de Daniel Castro en el 2025

En la pasada temporada el delantero de 31 años jugó un total de 36 partidos con Deportes Limache, siendo 25 por la Liga de Primera y 11 por la Copa Chile. En ellos Popín anotó 17 goles y dio tres asistencias en 2.708 minutos de acción.

