Mercado de fichajes

Damián Pizarro llega a Racing y revive la historia de los chilenos en Avellaneda

Racing suma a Damián Pizarro. El delantero llega desde Udinese para transformarse en el decimocuarto chileno en la historia del club.

Por Sebastián Amar

Racing Club vuelve a mirar hacia Chile. La Academia confirmó la llegada de Damián Pizarro, delantero que arriba a préstamo desde el Udinese de Italia, en una apuesta pensando en el presente y futuro del ataque del equipo dirigido por Gustavo Costas.

La salida del uruguayo Adrián “Rocky” Balboa dejó un espacio en la ofensiva, y el ex Colo Colo aparece como alternativa directa de Adrián “Maravilla” Martínez. Con apenas 20 años, Pizarro asume el desafío de ganarse un lugar en un club grande del fútbol argentino, con presión constante y una historia exigente.

Su arribo no pasa desapercibido en Chile ni en Avellaneda, ya que el atacante se transformará en el decimocuarto futbolista chileno en vestir la camiseta albiceleste. Un listado breve, con nombres que tuvieron pasos irregulares y donde solo algunos lograron dejar una huella real.

La historia marca que no todos los trasandinos lograron consolidarse en Racing, y menos aún levantar títulos. Por eso, la llegada de Pizarro despierta expectativa, pero también cautela entre los hinchas académicos.

Eugenio Mena es el chileno con más partidos en Racing

Eugenio Mena es el chileno con más partidos en Racing

Los chilenos en Racing

Entre los nombres más destacados aparece Eugenio Mena, quien acumuló 128 partidos entre 2018 y 2022, siendo uno de los chilenos con mayor continuidad en el club. También figura Milovan Mirosevic, con 97 encuentros y 13 goles entre 2003 y 2006, uno de los pasos más recordados.

En el caso de Gabriel Arias es nacionalizado chileno, pero nació en Neuquén. Mismo caso que Tomás Avilés, quien también tiene nacionalidad chilena y jugó para La Roja, pero nació en Santa Cruz y por eso no son parte de esta lista.

Ahora, Damián Pizarro buscará escribir su propia historia y romper con la tendencia irregular de los chilenos en Racing. Talento y proyección no le faltan, pero en Avellaneda saben que el desafío es grande.

Lista de los chilenos

  1. Eugenio Mena (128 partidos, 1 gol).
  2. Milovan Mirosevic (97 partidos, 13 goles).
  3. Marcelo Díaz (46 partidos, 1 gol).
  4. Sergio Livingstone (31 partidos, 0 gol).
  5. José Luis Villanueva (31 partidos, 7 goles).
  6. Reinaldo Navia (16 partidos, 1 gol).
  7. Manuel Neira (9 partidos, 2es gol).
  8. Óscar Opazo (9 partidos, 1 gol).
  9. Pablo Contreras (8 partidos, 0 gol).
  10. Pablo Galdames (7 partidos, 0 gol).
  11. Jaime Ramírez (6 partidos, 1 gol).
  12. Gonzalo Espinoza (6 partidos, 0 gol).
  13. Marcelo Vega (5 partidos, 0 gol).
