Johnny Herrera dice lo que muchos piensan del plantel de Colo Colo: “No tiene…”

Colo Colo se quedó sin sus máximas figuras para el 2026. Las ventas de Lucas Cepeda al Elche y Vicente Pizarro a Rosario Central dejaron al Cacique sin sus máximas figuras para enfrentar está temporada. Por lo que Fernando Ortiz enfrenta un desafío de palabras mayores.

El tema es que desde la interna alba aún hay esperanza en concretar al menos dos fichajes más para suplir las salidas de sus referentes. Lo que mantiene inquieto a los hinchas albos, que ven como pasa el tiempo y en ByN aún no hay reuniones para definir las próximas contrataciones. Más aún cuando el debut por la Liga de Primera está a la vuelta de la esquina.

Por lo mismo, Johnny Herrera fiel a su estilo abordó el tema y dijo lo que muchos hinchas piensan sobre el actual plantel del Cacique. “Colo Colo no tiene plantel para pelear el campeonato”, lanzó tajante en Todos Somos Técnicos. “Se le fueron los jugadores más desequilibrantes que tenía. Es el plantel que más se despotencia”, agregó.

En el programa de TNT Sports además analizaron posibles nombres para reemplazar a Cepeda. Primero asomó Pablo Aránguiz, luego Diego Valdés y hasta se habló sobre la chance de Daniel Castro.

Colo Colo ahora se enfoca en el reemplazante de Cepeda

Pero nuevamente el samurái azul tomó la palabra y descartó cualquier tipo de humo con el jugador de Limache. “Colo Colo no tiene plata para comprar a Popín. Es conversable pero tiene contrato por dos años. Incluso le mejoraron el sueldo. A mí me dicen que se queda en Limache, es intransferible”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

La temporada 2026 parte oficialmente para Colo Colo el próximo sábado 31 de enero. El Cacique visita a Deportes Limache por la primera fecha de la Liga de Primera. El duelo está programado a las 12:00 horas y se disputará en el Estadio Elias Figueroa. Mientras tanto los albos tienen hasta la cuarta fecha para sumar nuevos jugadores al plantel estelar.