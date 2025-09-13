Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla de posiciones: Audax vence en guerra de goles a Unión y es el nuevo sublíder de la Liga de Primera 2025

Los itálicos ganaron por 4-3 en el Estadio Santa Laura y llegaron a 40 unidades, siendo por ahora los nuevos sublíderes del torneo.

Por Patricio Echagüe

Los itálicos son los nuevos sublíderes del torneo.
© Photosport.Los itálicos son los nuevos sublíderes del torneo.

Un verdadero partidazo fue el que se vivió en el Estadio Santa Laura en una nueva edición del Clásico de Colonias entre Unión Española y Audax Italiano. En una guerra de goles los itálicos ganaron por 4-3 y escalaron en la tabla para ser los nuevos sublíderes de la Liga de Primera 2025.

El trámite del partido comenzó bastante favorable para los hispanos, quienes con goles de Matías Marín a los 25’ y de Pablo Aránguiz a los 30’ se fueron al descanso con un contundente 2-0 a favor.

Sin embargo, la reacción itálicos no se hizo esperar, ya que a los 47’ Eduardo Vargas anotó el primer descuento y a los 54’ Leonardo Valencia puso el 2-2 transitorio desde el punto penal.

Lo buscó Colo Colo, se hizo los exámenes en la U pero no sueña con los grandes: “Me gusta mucho…”

ver también

Lo buscó Colo Colo, se hizo los exámenes en la U pero no sueña con los grandes: “Me gusta mucho…”

Un nuevo tanto para los locales llegó a los 70’ por medio de Pablo Aránguiz, pero otra vez en pocos minutos lo dio vuelta sobre el final Audax gracias al doblete de Franco Troyansky a los 87’ y 90+1’, sellando así un partido para el recuerdo en Plaza Chacabuco.

Audax Italiano es el flamante nuevo sublíder de la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Audax Italiano es el flamante nuevo sublíder de la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Con este triunfo Audax Italiano llegó a 40 unidades y es por ahora el nuevo sublíder del torneo a falta de que Palestino, O’Higgins y Universidad de Chile se pongan al día. Por su parte Unión Española dejó pasar una inmejorable oportunidad de salir de los puestos de descenso y se quedó con 17 puntos en el puesto 15°.

Publicidad

El próximo partido de Unión Española

Los hispanos volverán a la acción recién el fin de semana del 18 y 19 de octubre tras el parón por el Mundial Sub 20. Ahí enfrentarán a Huachipato en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

Juega en Unión Española pero confiesa que “tenía la necesidad de seguir” en Colo Colo

ver también

Juega en Unión Española pero confiesa que “tenía la necesidad de seguir” en Colo Colo

El próximo partido de Audax Italiano

Por su parte los itálicos verán acción ante Huachipato por las semifinales de la Copa Chile 2025. El partido de ida será el lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas en el Bicentenario de La Florida, mientras que la vuelta será el domingo 5 de octubre de las 17:30 horas en el CAP.

Publicidad
Lee también
La U conoce hasta cuándo será baja Lucas Di Yorio
U de Chile

La U conoce hasta cuándo será baja Lucas Di Yorio

Fuentes felicita a Zavala por dejar Colo Colo con repaso a Almirón
Campeonato Nacional

Fuentes felicita a Zavala por dejar Colo Colo con repaso a Almirón

Las tres grandes figuras que sostienen a Coquimbo Unido
Chile

Las tres grandes figuras que sostienen a Coquimbo Unido

Formación: Ortiz deja los experimentos de lado para la Supercopa
Colo Colo

Formación: Ortiz deja los experimentos de lado para la Supercopa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo