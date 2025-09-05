En la actualidad, el volante argentino Gonzalo Castellani busca salvarse del descenso con Unión Española, en la que es su tercera etapa en el fútbol chileno, tras sus pasos previos por Unión La Calera y Colo Colo, donde logró coronarse campeón.

Pese a su presente en Independencia, tal parece que su estancia en el Cacique lo dejó marcado. Así lo reconoció en diálogo con el canal oficial del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde reveló lo que provocó en él y su familia el jugar con la camiseta alba.

Castellani y su “necesidad de seguir” en Colo Colo

“A los pocos días que terminamos la temporada, (Daniel) Morón se contactó conmigo y me dijo que teníamos que hablar. Yo estaba con mi mujer y teníamos la esperanza de seguir“, reconoció el mediocampista en charla con su ex colega Fernando Cordero.

Junto con insistir que “tenía la necesidad de seguir en Colo Colo“, Castellani recuerda que “estaba todo planificado y planeado para seguir, pero la noticia me partió al medio“, aunque aclara que “me quedo con todo lo que viví, que para mí fue espectacular”.

“Se me abrió la puerta de una manera fea, porque una lesión no es buena (la de César Fuentes). Pero al mismo tiempo me tocó a mí, lo disfruté y fue un año maravilloso“, puntualizó el argentino quien además valorizó el hecho de vestir la casaca alba.

“A Colo Colo se le reconoce mundialmente por todo lo que ha hecho y vivirlo en persona lo hace más grande todavía. A mí lo que más me atrae de los equipos es la gente”, finalizó Castellani.

Los números del argentino en 2025

En su actual paso por Unión Española, donde llegó como refuerzo para pelear por la permanencia, Gonzalo Castellani disputó un total de 329 minutos en cinco juegos, donde no registra goles ni asistencia, mas suma dos tarjetas amarillas.