Lo buscó Colo Colo, se hizo los exámenes en la U pero no sueña con los grandes: “Me gusta mucho…”

Uno de los equipos que causó sensación en el primer semestre de 2025 en la Liga de Primera fue Audax Italiano, que era candidato al título pero luego se fue desinflando.

Los audinos pelearon en el inicio con Coquimbo Unido y Universidad de Chile, sin embargo, los Piratas se arrancaron en la tabla de posiciones y dejaron a los verdes muy atrás.

Una de las figuras de Audax en la temporada es el lateral izquierdo Esteban Matus, quien gracias a su nivel pudo dar el salto a un grande y fue llamado a la selección chilena, pero finalmente no se movió de La Florida.

Esteban Matus quiere jugar en España

El zurdo fue sondeado por Colo Colo e incluso se hizo los exámenes médicos para fichar por la U, aunque aquello no prosperó y se tuvo que quedar en Audax.

Matus conversó con DSports sobre la chance de cambiar de equipo: “tenía la posibilidad de irme a la U o en un momento a Colo Colo. Claramente son equipos que si andas bien seis meses van a hablar mucho de ti y se abren ventanas en el extranjero, que es mi sueño”.

“Quiero llegar a Europa, siempre en lo deportivo, voy a buscar más eso que en lo económico”, agregó.

Por último, Esteban Matus declaró que su gran sueño es jugar en España, donde justamente hay un chileno que juega en su puesto, ya que Gabriel Suazo milita en Sevilla.

“A mí me gusta mucho España, me gusta el fútbol español y siempre me ha llamado la atención. Allá es donde apunto, es donde quiero llegar”, concluyó.

