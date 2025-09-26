El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina, y no solo para la selección chilena. La fiesta del fútbol juvenil comenzará con el sueño latente de los dirigidos por Nicolás Córdova.

Mientras muchos hablan de la probable formación del estreno del Equipo de Todos en el Estadio Nacional, hay otras historias que surgen a medida que pasan los días.

Una de ellas nos lleva a un formado en Colo Colo, que son 30 años tomó la decisión más brutal: el retiro. Y no pomposo, sino que en silencio por una razón que puede sonar fuerte: “Me desencanté”.

ver también ¡Vamos Chile! La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial Sub 20

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 pero el fútbol le dio la espalda

Jugó en clubes como Ñublense y Cobreloa, como al ya mencionado Colo Colo, se retira a los 30 años en absoluto silencio, pese a que uno de sus hitos de vida fue disputar la Copa del Mundo juvenil.

ver también ¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Nueva Zelanda EN VIVO a La Roja por el Mundial Sub 20

Estas menciones son para Sebastián Montesinos, quien en el 2016 decidió dar un giro radical a su vida. Hoy, en conversación con AS, revela que en la actualidad es encargado de contabilidad de una empresa en Santiago.

“Yo saqué el curso de monitor mientras jugaba en Cobreloa y cuando dejé de jugar estuve un tiempo con la escuela de Colo Colo en Curacaví”, revela Montesinos al citado medio.

Publicidad

Publicidad

Si bien cuenta que hubo mucha gente interesada, con el tiempo fue insostenible, hasta que la decepción fue mucho más grande a lo largo de su carrera, razones para retirarse muy joven.

Sebastián Montesinos durante su paso por Ñublense y disputando un partido ante Palestino en La Cisterna. Foto: Martin Thomas/Photosport

“Viví muchas cosas ligadas a los dirigentes, los mismos representantes. En esos tiempos ya había mucha gente metida en eso, así que al final terminé por desencantarme porque uno de repente quiere pelear por proyectos que hacen los clubes, pero se ve que la inversión no es la que corresponde”, agrega el exjugador que hoy es contador.

Publicidad

Publicidad

“Traían jugadores por ahorrar plata, en vez de poner dinero, por ejemplo, en las series inferiores”, reflexiona antes de su cambio radical, para el cual tuvo que formarse casi de manera express.

ver también FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

“Fue fuerte el cambio. Me costó un poquito adaptarme, alejarme de las canchas. Vi a muchos compañeros que siguieron jugando y yo me retiré a los 30 años. Para mí fue fuerte, me cerraron las puertas de un día para otro. Me ofrecieron ir a clubes por mucha menos plata, entonces preferí dejar de jugar. No tenía el mismo ánimo, estaba desencantado del fútbol“, puntualiza.

“Llevo dos a tres años trabajando en oficina. Me ofrecieron el puesto y tuve que volver a estudiar e informarme sobre este sistema. No tenía idea a lo que conllevaba el pago de remuneraciones, isapres…Tuve que hacer un curso, le puse todo el empeño y lo conseguí”, cierra Sebastián Montesinos, quien ahora mira el fútbol lejos.

Publicidad