Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Formado en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20, pero el fútbol lo decepcionó: “Me desencanté”

Compartió con nombres de la talla de Matías Fernández y José Pedro Fuenzalida, se formó en el Cacique pero hace nueve años su vida cambió rotundamente.

Por Miguel Gutiérrez

Se formó en Colo Colo y pasó por clubes como Ñublense o Cobreloa, pero el fútbol lo terminó por decepcionar.
© Martin Thomas/PhotosportSe formó en Colo Colo y pasó por clubes como Ñublense o Cobreloa, pero el fútbol lo terminó por decepcionar.

El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina, y no solo para la selección chilena. La fiesta del fútbol juvenil comenzará con el sueño latente de los dirigidos por Nicolás Córdova.

Mientras muchos hablan de la probable formación del estreno del Equipo de Todos en el Estadio Nacional, hay otras historias que surgen a medida que pasan los días.

Una de ellas nos lleva a un formado en Colo Colo, que son 30 años tomó la decisión más brutal: el retiro. Y no pomposo, sino que en silencio por una razón que puede sonar fuerte: “Me desencanté”.

¡Vamos Chile! La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial Sub 20

ver también

¡Vamos Chile! La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial Sub 20

Se formó en Colo Colo, jugó un Mundial Sub 20 pero el fútbol le dio la espalda

Jugó en clubes como Ñublense y Cobreloa, como al ya mencionado Colo Colo, se retira a los 30 años en absoluto silencio, pese a que uno de sus hitos de vida fue disputar la Copa del Mundo juvenil.

¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Nueva Zelanda EN VIVO a La Roja por el Mundial Sub 20

ver también

¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Nueva Zelanda EN VIVO a La Roja por el Mundial Sub 20

Estas menciones son para Sebastián Montesinos, quien en el 2016 decidió dar un giro radical a su vida. Hoy, en conversación con AS, revela que en la actualidad es encargado de contabilidad de una empresa en Santiago.

“Yo saqué el curso de monitor mientras jugaba en Cobreloa y cuando dejé de jugar estuve un tiempo con la escuela de Colo Colo en Curacaví”, revela Montesinos al citado medio.

Publicidad

Si bien cuenta que hubo mucha gente interesada, con el tiempo fue insostenible, hasta que la decepción fue mucho más grande a lo largo de su carrera, razones para retirarse muy joven.

Sebastián Montesinos durante su paso por Ñublense y disputando un partido ante Palestino en La Cisterna. Foto: Martin Thomas/Photosport

Sebastián Montesinos durante su paso por Ñublense y disputando un partido ante Palestino en La Cisterna. Foto: Martin Thomas/Photosport

Viví muchas cosas ligadas a los dirigentes, los mismos representantes. En esos tiempos ya había mucha gente metida en eso, así que al final terminé por desencantarme porque uno de repente quiere pelear por proyectos que hacen los clubes, pero se ve que la inversión no es la que corresponde”, agrega el exjugador que hoy es contador.

Publicidad

Traían jugadores por ahorrar plata, en vez de poner dinero, por ejemplo, en las series inferiores”, reflexiona antes de su cambio radical, para el cual tuvo que formarse casi de manera express.

FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

ver también

FIFA suspendió a la federación de Malasia y a siete futbolistas: Uno estuvo “listo” en la U

“Fue fuerte el cambio. Me costó un poquito adaptarme, alejarme de las canchas. Vi a muchos compañeros que siguieron jugando y yo me retiré a los 30 años. Para mí fue fuerte, me cerraron las puertas de un día para otro. Me ofrecieron ir a clubes por mucha menos plata, entonces preferí dejar de jugar. No tenía el mismo ánimo, estaba desencantado del fútbol“, puntualiza.

“Llevo dos a tres años trabajando en oficina. Me ofrecieron el puesto y tuve que volver a estudiar e informarme sobre este sistema. No tenía idea a lo que conllevaba el pago de remuneraciones, isapres…Tuve que hacer un curso, le puse todo el empeño y lo conseguí”, cierra Sebastián Montesinos, quien ahora mira el fútbol lejos.

Publicidad
Lee también
El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile
Internacional

El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile

La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial
Selección Chilena

La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial

La "heredera" de Los Ramblers: El himno oficial del Mundial Sub 20
Chile

La "heredera" de Los Ramblers: El himno oficial del Mundial Sub 20

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”
Chile

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo