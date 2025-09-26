¡Vamos Chile! La formación con sorpresas de la Roja para su debut en el Mundial Sub 20

Llegó el momento. La selección chilena por fin tendrá su debut en el Mundial Sub 20 que se organiza en el país, cuando este sábado se mida ante Nueva Zelanda.

El equipo de Nicolás Córdova lleva preparándose hace meses para el estreno ante el cuadro neozelandés, uno de los rivales a los que debe vencer si quiere ganar el Grupo A.

La Roja se estrena en el estadio Nacional frente al cuadro oceánico y el entrenador del equipo chileno tiene lista la oncena para el importante compromiso por la cita planetaria.

Sorpresas en la formación de Chile ante Nueva Zelanda

Nicolás Córdova viene preparando en las canchas de entrenamiento del Complejo Juan Pinto Durán la formación del cuadro chileno, donde hay algunas novedades.

Una de las sorpresas está en el mediocampo ofensivo, ya que Agustín Arce le está ganando la pulseada al argentino-chileno Lautaro Millán, aunque todavía no está claro quien se quedará con la titularidad.

Además, se esperaba que el puntero de 18 años de Colo Colo Francisco Marchant sea de la partida, sin embargo, el titular como alero izquierdo será el jugador de O’Higgins Rodrigo Godoy.

De esta manera, el más posible once chileno es con Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (Lautaro Millán); Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

El debut de la selección chilena en el Mundial Sub 20 será ante Nueva Zelanda, este sábado 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.

