Universidad de Chile pasa por un momento difícil. Necesita a un nuevo entrenador con urgencia y es ahí donde Danilo Díaz postula a Ronald Fuentes para asumir el mando.

El Romántico Viajero no aguantó más el fallido ciclo de Francisco Meneghini y luego de siete partidos, decidieron cortar el proceso del ex ayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Si bien el tiempo fue muy poco, los resultados no ayudaron a sostenerlo.

El candidato de Danilo Díaz

Desde ya hay entrenadores que suenan en Universidad de Chile de forma natural. Jorge Sampaoli y Martín Lasarte son algunos de los que dan vueltas, aunque todavía es todo muy reciente y no hay una claridad absoluta. No quieren repetir el error de traer a alguien con poca experiencia. Es así como Danilo Díaz postuló a Ronald Fuentes.

“Nadie va a negar que es alguien del riñón del club, que fue campeón, que tiene una espalda, que tiene una manera de jugar que se acomoda a estos jugadores”, indicó el periodista en Radio ADN.

Ronald Fuentes es una persona que conoce muy bien a Universidad de Chile. Como jugador fue multicampeón entre 1994 y 2001. Ya como entrenador, fue ayudante de Gustavo Huerta en los Azules en la temporada 2006. Incluso, fue gerente deportivo durante el periodo de Carlos Heller en la presidencia. Díaz le pone sus fichas.

“Es un tipo de buena técnica, de buen control, conoce la institución. Eso sí, hoy es un equipo que está más viejo, que envejeció“, cerró Danilo Díaz, dándole su respaldo al mundialista con Chile en Francia 1998.

Ronald Fuentes es muy querido en U. de Chile. Imagen: Archivo

Ronald Fuentes ha dirigido a clubes como Deportes Melipilla, Universidad de Concepción, Unión Española, Santiago Wanderers y Magallanes, entre otros. Su última experiencia fue en Ñublense en 2025, donde no logró clasificar a copas internacionales. Hoy está libre.

