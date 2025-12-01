El anuncio que hizo Gustavo Álvarez remeció a Universidad de Chile: el entrenador no seguirá siendo el estratega del elenco laico luego de dos temporadas positivas.

De todas maneras el rumor de su salida venía haciendo ruido hace rato en el Centro Deportivo Azul. Y sus dirigente lo sabían, aunque no querían asumirlo y terminaban culpando a la prensa.

A Clark le pega su propio boomerang

Eso fue lo que hizo Michael Clark a mediados de octubre, cuando aún hablaba con los medios de comunicación. Tras una victoria ante Palestino, culpó a los “periodistas colocolinos” de lo que sucedía con el DT.

“A mí me llama la atención que siempre que a la U le empieza ir bien, siempre que empieza a pelear cosas, empiezan a aparecer estos rumores de gente que no siempre da la cara“, señaló por las notas de prensa que hablaban de su salida.

Álvarez se va de U de Chile… y no por culpa de los “periodistas colocolinos”

Agregó que “yo tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, que es gente colocolina, muchos periodistas se prestan para esto que dicen ser de Magallanes, de Rangers, de Antofagasta y todos saben que son de Colo Colo”.

Lo cierto es que el tiempo, una vez más, no le dio la razón al presidente de Azul Azul. Álvarez se va sin que ningún periodista colocolino le haya puesto la alfombra roja para salir del CDA.

Es más: el estratega señala que la razón de su salida es por no tener un proyecto deportivo alineado con lo que quieren los dirigentes. O sea, saca al pizarrón a Michael Clark.

“La razón es un profundo desgaste que paso a justificar. Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la historia de las instituciones, definidos ellos tienen que contar con los recursos humanos de infraestructura logística y planificación proporcionales”, estableció el DT de la U

Hasta sacó al baile el dinero que le ha entrado a la institución. “Los grandes beneficios económicos, los números azules, si no van de la mano (con el proyecto) lo paga el entrenador y los jugadores”, estableció.