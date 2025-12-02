Gustavo Álvarez le dio un gran golpe a U. de Chile y anunció que no desea continuar en la institución. “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, dijo el entrenador, quien citó diferencias con la dirigencia para tomar esta importante decisión.

“La diferencia entre los grandes beneficios económicos con los resultados deportivos la pagan el entrenador y los jugadores, y lo sufre el hincha. Entonces, esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí“, argumentó el DT.

Todo esto hizo que volvieran a la memoria las declaraciones de Michael Clark en donde negaba de cualquier forma la salida de Gustavo Álvarez. “La mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo mentira y las dicen algunos periodistas, cuyas fuentes de repente son el plato de la ensalada del asado. De verdad, esa es la fuente“.

Es por eso que Pablo Ramos, periodista y conductor de SportsCenter en ESPN, aprovechó todo esto para burlarse del presidente de Azul Azul en redes sociales.

Los rumores sobre el futuro de Gustavo Álvarez se confirmaron | Photosport

ver también Así reaccionaron en Perú al anuncio de Gustavo Álvarez en U. de Chile: “¿Destino: la selección?”

Se burlan de Michael Clark tras el anuncio de Gustavo Álvarez

“Finalmente, se acaba el ciclo de Gustavo Álvarez en la U, tal como lo anunciábamos hace casi un mes. Pero lo curioso ahí vino unas horas después de dar esta información (con las declaraciones de Michael Clark)”, partió diciendo el comunicador, comiendo una ensalada.

Publicidad

Publicidad

“Al final, resultó que la ensalada tenía datos bien condimentados y que la fuente no era para el asado. Veremos qué le echan a la parrilla ahora“, sumó.