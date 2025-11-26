Lucas Cepeda hace tiempo viene estando en el radar de equipos extranjeros que quieren comprar su carta, algo que puede volver a encender en el mercado de fichajes.

El jugador de Colo Colo es una de las grandes figuras que tiene actualmente el fútbol chileno, por lo que no se descarta que nuevamente vuelvan equipos a la carga.

Uno de los grandes sueños del formado en Santiago Wanderers es dar el gran salto al fútbol de Europa, algo donde un experto le pone los paños fríos y le entrega una recomendación al ángulo.

Fue Patricio Yáñez quien, más allá del deseo del jugador, apunta que lo optimo en este caso es ir primero al fútbol de Argentina, para no repetir malos ejemplos como el caso de Damián Pizarro.

Lucas Cepeda fue seguido por River Plate la temporada pasada. Foto: Diego Martin/Photosport

El destino de Cepeda: De Colo Colo al fútbol de Argentina

Fue en Deportes en Agricultura donde el ex goleador de Colo Colo aseguró que es el momento que Lucas Cepeda parta al extranjero, pero que debe ser a un fútbol que le permita brillar.

“Creo que es el momento de partir, el deseo que tiene es de ir a Europa, pero uno por experiencia me gustaría que tuviera una estación en Argentina. Creo que lo hace mucho más completo”, explicó.

“Los ejemplos que tenemos, sobre todo del gran atacante con mayor proyección el ‘Haaland de Macul’ (Damián Pizarro) no pasó nada en Italia, en un equipo que se lleva elementos jóvenes, fue al fútbol francés y tampoco le da el ancho, no esta preparado. Uno no se puede meter en el bolsillo de nadie, si viene un contrato de Europa puede asegurar su vida, pero el fútbol argentino puede ser una buena estación”, detalló.

Una advertencia tiene que ver con la preparación de los jugadores en Chile, donde no hay nadie brillando: “Encontrar jugadores de esas características te encuentras por docenas en Europa, no es una cuestión… La edad no es una cuestión para decir, pero uno debe pensar que llega bien formado”.

