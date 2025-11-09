Deportes Temuco vive un crítico momento en la Primera B, donde a pocas fechas de que termine el campeonato, el Pije se encuentra en el puesto número 12 de la tabla de posiciones, cerca de los últimos lugares y con muy pocos puntos de diferencia.

Por lo mismo, mientras se define a los equipos que descienden, muchos se preguntan si Arturo Sanhueza continuará al mando del plantel y si no quién será el próximo DT de cara a la temporada 2026, donde se reveló que ya se tomó una decisión.

Revelan quién será el próximo DT de Deportes Temuco

Según reveló el medio Deporteros, “hace instantes se ratificó que Héctor Arturo Sanhueza llegó a acuerdo con la directiva de Deportes Temuco y será el técnico del pije por la temporada 2026”

Agregando que el exjugador se reunirá con la dirigencia para comenzar a planificar la próxima temporada y “trabajar en los nombres que vestirán la camiseta Albiverde el 2026”.

Arturo Sanhueza seguirá al mando del equipo el 2026/Photosport

Marcelo Salas responde a inesperado comentario sobre el ascenso de Temuco

El exjugador respondió, en conversación con los medios, a quienes aseguran que al equipo le convendría mantenerse jugando en la liga de ascenso. “La persona que habla así, no le digo ignorante, solamente es ignorante en cuanto a lo que está diciendo, porque está hablando algo que no sabe o no conoce, es parte de la ignorancia de no saber la realidad”.

“A nosotros lo que más nos conviene en estar en Primera División, no perdiendo plata en Primera B, estamos perdiendo de 200 a 300 millones al año y si no está la plata, hay que ponerla y quien la pone, yo con Raúl (Jelves), nadie más“, expresó.