Este jueves Universidad de Chile se juega el paso a la gran final de la Copa Sudamericana contra Lanús de Argentina, donde Lucas Di Yorio, jugador que se encuentra a préstamo con los azules, ha sido una de grandes figuras.

Por lo mismo, muchos se preguntan qué pasará con el futuro del goleador argentino en el club nacional, ya que al finalizar el año podría regresar a Athletico Paranaense, equipo dueño de su pase.

Sin embargo, se reveló que el equipo del Brasileirão Série B estaría dispuesto a vender al jugador a cambio de un importante monto.

Esto es lo que pide Athletico Paranaense para que Di Yorio se quede en la U

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, el jugador argentino quiere quedarse en Universidad de Chile. “Manuel Mayo junto a la dirigencia de los azules ya trabajan para abrochar su continuidad. Enviaron una primera propuesta por $750 mil dólares, pero no será suficiente”.

Agregando que le indicaron desde el entorno del goleador, que está a préstamo con opción de compra, que el equipo brasileño podría rebajar la cifra estipulada en el contrato que consiste en 1,5 millones de dólares.

“Pero la propuesta debe ser desde 1 millón de la divisa americana por parte de los azules para que ellos lo suelten”, explicó.

La U se juega todo contra Lanús

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se enfrentan este jueves a las 19:00 horas al equipo argentino en Buenos Aires, donde deberán conseguir un triunfo para pasar a la final del torneo, donde ya se encuentra clasificado Atlético Mineiro, equipo que dirige Jorge Sampaoli.

En el partido en Chile contra Lanús, los argentinos partieron ganando con una importante ventaja por 2 a 0 en el primer tiempo, tras dos tantos de Rodrigo Castillo en el minuto 25 y 29.

Pero en el segundo tiempo apareció Di Yorio para el descuento en el minuto 62, mientras que Charles Aránguiz consiguió el empate en el minuto 90+2, dejando el global 2 a 2.