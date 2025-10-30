U de Chile se juega el año en estos días, ya sea en terreno nacional e internacional. Es que ante Lanús, los azules buscarán la final de Copa Sudamericana, pero con un ojo en el torneo nacional.

La Liga de Primera aún puede traer premio para el equipo de Gustavo Álvarez, ya que en caso de no coronarse monarca de la Sudamericana, los azules pelean por hacerse del Chile 2 con cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores.

Por eso, la planificación del DT es clave, ya que anteriormente perdió puntos valiosos por plantar un equipo B en el plano nacional. Y ahí, asoma ahora Huachipato rápidamente este domingo.

Gustavo Álvarez avisa a U de Chile

U de Chile juega este jueves por la tarde noche en Argentina, y el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas debe visitar en el sur a Huachipato, por la Liga de Primera.

U de Chile y su dura agenda.

Según reportó el medio Emisora Bullanguera, la U viajará el viernes de regreso a Santiago con miras a ese encuentro ante los acereros y apenas pisen suelo chileno, irán al hotel Hilton. Ahí seguirán en modo concentración.

“Por la tarde (viernes) está agendado un entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, donde una vez que completen esa práctica serán liberados para que puedan ir a sus casas antes de viajar al sur del país”, reveló el citado medio.

La U visita a Talcahuano para jugar con Huachipato puede marcar que el equipo siga con vida rumbo al Chile 2, dependiendo de como le vaya a la UC con O’Higgins. Por ahora, la U está a seis puntos de distancia de los cruzados, con un partido menos.