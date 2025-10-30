No exageramos al decir que Universidad de Chile se juega desde las 19:00 horas su año. Los azules enfrentarán su partido más importante ante Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando romper a su favor la igualdad de 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

El irregular andar del bulla a nivel local hacen que la Sudamericana aparezca como la gran salvación de la temporada. Ojo, que ganándola no solo sumarán una nueva histórica presea internacional, sino que también aseguran su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Este premio no algo menor, sobre todo si consideramos que en la Liga de Primera de momento la U está fuera de los puestos para la máxima competencia de la Conmebol. Y atentos, que su andar en el torneo será más difícil si tomamos en cuenta que el Estadio Nacional prácticamente no estará disponible.

El nuevo dolor de cabeza que se le viene a la U

De acuerdo a información entregada por La Magia Azul, la U tendrá que buscar un nuevo recinto al estar el Estadio Nacional inhabilitado para el uso del fútbol profesional por lo que resta del año.

Y es que el concierto de Dua Lipa, el cierre de la Teletón 2025 y las mantenciones que se realizarán pensando en el verano del 2026 obligan a que los azules tengan que buscar donde jugar de local ante Everton, Deportes Limache y Coquimbo Unido.

Asías las cosas, la U ya planifica jugar por ejemplo ante los viñamarinos en el Estadio Santa Laura. En tanto, ante Limache también está la opción de irse a Elías Figueroa Brande de Valparaíso, el otro recinto reservado por los azules.

Un transitar complicado para el romántico viajero en la recta final del año, donde en caso de no ganar la Copa Sudamericana, deberá ganar la mayor cantidad de partidos para meterse a la Libertadores vía la Liga de Primera 2025.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Lanús?

Azules y granates se verán las caras hoy jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

