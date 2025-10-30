En un duelo que trae polémica desde Avellaneda, U de Chile tiene un duro desafío dentro y fuera de la cancha en su visita a Argentina. Ahí, lo esperan Lanús y toda la hinchada trasandina que promete hacerles la vida imposible.

Es que hay sangre en el ojo por el veredicto Conmebol que borró a Independiente, además de los incidentes de barristas azules al bus de Lanús, en el partido de ida.

Con ese panorama, RedGol dio a conocer imágenes de hinchas de la U en el aeropuerto argentino, donde rápidamente el medio Olé salió al paso y le cayó a los fanáticos bullangueros, que tienen prohibida la entrada al estadio.

U de Chile sacude Argentina

El medio Olé lanzó una publicación repudiando la aparición de hinchas de U de Chile por Buenos Aires, alertando que podrían acudir al estadio para el partido contra Lanús.

“Los fanáticos del Chuncho tienen prohibido el ingreso al estadio contra Lanús, pero igual se mostraron en el aeropuerto de Ezeiza. El partido promete picante: no sólo por la instancia definitoria, sino también por la pica que quedó luego de los lamentables hechos ocurridos en cancha de Independiente”, dijeron.

Siguiendo con las palabras del medio partidario argentino, le cayeron a la imagen en que se ve a “dos hinchas del Romántico Viajero aparecieron en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery con una bandera rojiazul que reza ‘Lo Barne'”.

“Lo llamativo de su llegada es que, tras la barbarie que protagonizaron con el Rojo, los fanáticos chilenos tienen prohibido el ingreso al estadio del Grana”, cerraron.