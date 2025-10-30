Este jueves se vivirá un partido crucial entre Universidad de Chile y Lanús para definir el paso a la gran final de la Copa Sudamericana, que ya tiene como primer clasificado a Atlético de Mineiro, que espera a su rival.

Los azules ya se encuentran en Argentina para enfrentar al equipo trasandino en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, donde buscarán romper el global que actualmente se encuentra empatado a 2 y quebrar la racha que suma el equipo de local.

Los resultados de Lanús como local de Sudamericana

El equipo argentino comenzó la segunda fecha de fase de grupos ganándole a Melgar de Perú como local, mientras que en la quinta fecha derrotó por la cuenta mínima a Vasco da Gama de Brasil, logrando así su paso a octavos de final.

Mientras que en octavos de final, el granate de local ganó a Central Córdova por la cuenta mínima con un gol de Dylan Aquino, igualando la serie y dando a paso a los penales que terminaron ganando por 5 a 4.

En cuartos de final, el equipo argentino derrotó a Fluminense por la cuenta mínima con un gol de Marcelino Moreno.

Lanús se enfrenta a la U este jueves

Por lo que esta noche, los dirigidos por Gustavo Álvarez buscan la hazaña y tendrán la misión de romper esa racha ganadora para lograr su paso a la ansiada final.