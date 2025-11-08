Con la obligación de ganar si aún quiere ir a Copa Sudamericana, Colo Colo visita a Unión Española esta tarde en el estadio Santa Laura. Ahí, Fernando Ortiz apostó por lo mejor en partido vital en sus pretensiones.

Para eso, el DT tuvo que rearmar el naipe tras las ausencias obligadas del lesionado Arturo Vidal, además del suspendido Víctor Felipe Méndez. ¿Vuelve Esteban Pavez? Sus últimas declaraciones parecen alejarlo del equipo.

Con ese panorama por delante, Fernando Ortiz apostó a lo conocido y paró a quienes habitualmente viene utilizando en el torneo. Eso sí, el respaldo a Javier Correa es la gran novedad del DT, quien en rueda de prensa recalcó que confía plenamente en él, pese a la sequía goleadora.

¿Cómo formará Colo Colo ante Unión Española?

Fernando Ortiz informó a sus 11 estelares para el partido de Colo Colo ante Unión Española, donde no se guardó nada en Santa Laura. Con Javier Correa y Lucas Cepeda en ataque, el Cacique sale a buscar los tres puntos.

Para el duelo, el DT alineó a Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Javier Correa.

En la banca, llama la atención la inclusión de Esteban Pavez, quien es ratificado como alternativa tras ser cortado en partidos anteriores. Además destaca el juvenil Cristián Alarcón.

¿Cómo forma Unión Española?