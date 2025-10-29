Es tendencia:
¿Resultará? Marcelo Díaz trae de regreso una de las grandes cábalas de U. de Chile 2011

Carepato sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana, por lo que repitió un "ritual" que mucho éxito le dio hace 14 años.

Por César Vásquez

Marcelo Díaz va por un nuevo título continental con la U.
© Photosport - ArchivoMarcelo Díaz va por un nuevo título continental con la U.

Universidad de Chile arribó a Argentina con la misión de conseguir la clasificación ante Lanús. Están ilusionados con volver a hacer historia en la Copa Sudamericana, por lo que Marcelo Díaz recurrió a un cábala.

El Romántico Viajero igualó en la semifinal de ida, por lo que necesita una victoria en Buenos Aires para poder avanzar a la definición por el título continental. La llave asoma como muy cerrada, por lo que los pronósticos son reservados de cara a lo que sucederá en La Fortaleza.

La cábala de Marcelo Díaz

La misión no parece sencilla, ya que nunca es sencillo para los clubes nacionales ir a celebrar a Argentina. Sin embargo, Universidad de Chile tiene experiencia haciéndolo. De hecho, suma cuatro triunfos al otro lado de la Cordillera de los Andes. El último, fue ante Estudiantes de La Plata en este 2025.

El inesperado problema que sufrió una figura de U. de Chile en el vuelo hacia Argentina

Los Azules son el equipo chileno que más veces ha ganado en Argentina y en tres de sus victorias, estuvo presente Marcelo Díaz. El amuleto del León arribó a Buenos Aires con el resto de sus compañeros y fue ahí donde sacó a la luz una vieja cábala del club.

En la llegada de la U a la “Ciudad de la Furia”, Díaz saludó amistosamente al enviado de RedGol, Cristián Fajardo y a modo de broma le tiró su histórico “déjate de grabar”. Esta frase le pone la piel de gallina a los fanáticos del Bulla.

Resulta que durante la Copa Sudamericana de 2011 que ganó la U, Carepato solía decir estas palabras a quien grababa la interna del plantel. Con el correr de la buena campaña, se convirtió en una verdadera cábala. Hasta la dijo mientras recibían el título continental.

Con Marcelo Díaz y con el “déjate de grabar”, Universidad de Chile enfrentará a Lanús este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas. Carepato quiere volver con su frase a la final de la Copa Sudamericana.

