Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Guarello destroza a Colo Colo tras fea derrota ante Coquimbo: “Cualquier cosa…”

El periodista analizó la nueva derrota del Cacique ante el líder, que lo deja muy abajo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido le ganó a Colo Colo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCoquimbo Unido le ganó a Colo Colo.

Un nuevo partido, una nueva derrota. Colo Colo sigue dando pena en la Liga de Primera y ahora cayó ante el sólido líder Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los Piratas jugaron a lo suyo y ganaron por 1-0 en calidad de local, para así acercarse a un histórico título, gracias al gol del defensor argentino Bruno Cabrera.

El Cacique, en tanto, se enreda por completo en su triste objetivo de clasificar al menos a la Copa Sudamericana, ya que no pudo acercarse a Cobresal y sigue a cuatro puntos de los mineros.

Coquimbo Unido vence a Colo Colo y sigue en solitario rumbo al título de la Liga de Primera

ver también

Coquimbo Unido vence a Colo Colo y sigue en solitario rumbo al título de la Liga de Primera

Juan Cristóbal Guarello critica las nulas alternativas de Colo Colo

Colo Colo sumó una nueva derrota, ahora con Fernando Ortiz a la cabeza como entrenador y ante los coquimbanos demostró que tiene muy pocas alternativas.

El periodista Juan Cristóbal Guarello analizó el partido en radio Agricultura, donde hizo hincapié en que la banca del Cacique es muy mala y quedó en evidencia ante el líder.

“El Chino González (Esteban González, DT de Coquimbo) sabía que Colo Colo en la banca no tenía nada, porque Salomón Rodríguez no la embocó en todo el año, Hernández está muy verdecito y Riquelme, no sé hace cuánto no jugaba un partido oficial”, comentó.

Publicidad
Colo Colo cayó sin apelaciones ante Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Colo Colo cayó sin apelaciones ante Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Colo Colo termina apelando a cualquier cosa, habiendo gastado lo que gastó. Mosa tendrá que enfrentar a un directorio que no es precisamente amable. Colo Colo no tuvo cómo darlo vuelta, reaccionar, ante un equipo que sabe a lo que juega”, cerró Juan Cristóbal Guarello.

El próximo partido de Colo Colo será el lunes 27 de octubre, cuando desde las 20:00 horas reciba a Deportes Limache en el estadio Nacional.

Publicidad
Tabla Liga de Primera: Coquimbo en “modo campeón” y Colo Colo se aleja de Copa Sudamericana

ver también

Tabla Liga de Primera: Coquimbo en “modo campeón” y Colo Colo se aleja de Copa Sudamericana

Lee también
El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."
Colo Colo

El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."

Ortiz recibe un llamado de alerta en Colo Colo: "No encuentra solución"
Colo Colo

Ortiz recibe un llamado de alerta en Colo Colo: "No encuentra solución"

"Somos el único...": Ortiz dice que Coquimbo hizo poco para el triunfo
Colo Colo

"Somos el único...": Ortiz dice que Coquimbo hizo poco para el triunfo

El jugador que más extrañó Colo Colo ante Coquimbo
Colo Colo

El jugador que más extrañó Colo Colo ante Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo