Un nuevo partido, una nueva derrota. Colo Colo sigue dando pena en la Liga de Primera y ahora cayó ante el sólido líder Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los Piratas jugaron a lo suyo y ganaron por 1-0 en calidad de local, para así acercarse a un histórico título, gracias al gol del defensor argentino Bruno Cabrera.

El Cacique, en tanto, se enreda por completo en su triste objetivo de clasificar al menos a la Copa Sudamericana, ya que no pudo acercarse a Cobresal y sigue a cuatro puntos de los mineros.

Juan Cristóbal Guarello critica las nulas alternativas de Colo Colo

Colo Colo sumó una nueva derrota, ahora con Fernando Ortiz a la cabeza como entrenador y ante los coquimbanos demostró que tiene muy pocas alternativas.

El periodista Juan Cristóbal Guarello analizó el partido en radio Agricultura, donde hizo hincapié en que la banca del Cacique es muy mala y quedó en evidencia ante el líder.

“El Chino González (Esteban González, DT de Coquimbo) sabía que Colo Colo en la banca no tenía nada, porque Salomón Rodríguez no la embocó en todo el año, Hernández está muy verdecito y Riquelme, no sé hace cuánto no jugaba un partido oficial”, comentó.

Colo Colo cayó sin apelaciones ante Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Colo Colo termina apelando a cualquier cosa, habiendo gastado lo que gastó. Mosa tendrá que enfrentar a un directorio que no es precisamente amable. Colo Colo no tuvo cómo darlo vuelta, reaccionar, ante un equipo que sabe a lo que juega”, cerró Juan Cristóbal Guarello.

El próximo partido de Colo Colo será el lunes 27 de octubre, cuando desde las 20:00 horas reciba a Deportes Limache en el estadio Nacional.

