Mundial Sub 20

La peor noche de su vida: Pablo Milad es abucheado por todo el Estadio Nacional junto a Gianni Infantino

Tanto el presidente de la ANFP como la máxima autoridad de la FIFA recibieron un poco cariñoso recibimiento para la final del Mundial Sub 20.

Por Patricio Echagüe

Milad e Infantino vieron juntos la final del Mundial Sub 20.
© Photosport.Milad e Infantino vieron juntos la final del Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 llegó a su término con Marruecos como el gran ganador del torneo. La selección africana superó por 2-0 a Argentina en la final en un Estadio Nacional que tuvo la presencia de grandes ex jugadores e importantes directivos en el fútbol.

Sin ir más lejos el recinto ñuñoíno tuvo como uno de sus asistentes al italiano Gianni Infantino. El presidente de la FIFA tuvo una visita exprés en nuestro país para decir presente en la gran final del certamen juvenil.

Ahí coincidió con Pablo Milad, timonel de la ANFP, con quien vivió un complejo momento al ingresar ambos a la cancha del Estadio Nacional para la ceremonia de premiación tras el cotejo entre africanos y sudamericanos.

Pablo Milad es abucheado por todo el Estadio Nacional

Y es que la máxima autoridad del fútbol chileno fue víctima de un mar de abucheos y pifias al momento de ser presentado por los altoparlantes. Su par de la FIFA corrió la misma suerte, aunque el curicano con cántico aparte que grafica perfectamente el odio de los hinchas chilenos.

Tras varias pifias los hinchas en el Estadio Nacional comenzaron a cantar a viva voz “fuera Milad”, en una muestra clara del hastió de la fanaticada chilena con la gestión del dirigente en el balompie criollo.

Cabe recordar que Pablo Milad finalizará a su mandato en la ANFP a fines del 2026. Se espera que de acá hasta ese momento se logre separar la Federación de Fútbol de la ANFP, algo que hace ya bastante tiempo se espera en nuestro fútbol.

