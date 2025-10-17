“No se van tan fácil”: Guarello deja la grande con nueva maniobra de Pablo Milad en la ANFP

Horas claves se empiezan a vivir en la ANFP. Esto debido a que se viene la anhelada separación con la Federación. Lo que además se suma a la decisión de Pablo Milad de no ir por la reelección como Presidente de la máxima autoridad del fútbol chileno.

Sin embargo, está maniobra esconde una importante trama. Lo que reveló Juan Cristóbal Guarello en su programa “La Hora de King Kong”. Ahora el periodista apuntó justamente al plan que tiene el dirigente y que incluye a su mano derecha.

“Quieren cambiar los estatutos de la ANFP y van a separar la federación de la ANFP. Pero quieren dejar todo amarradito”, lanzó fuerte y claro en la edición de su streaming.

“Pablo Milad no puede seguir legalmente a cargo de la ANFP. Son dos periodos por ley (hasta 2026 que finaliza su cargo). Ahora quieren cambiar los estatutos en la Federación. Milad quiere renunciar a la Federación y designar a su secretario general Jorge Yunge”, acompañó.

¿Qué dijo Guarello sobre Pablo Milad?

Pero Juan Cristóbal Guarello no se quedó ahí, y luego apuntó a la maniobra de Pablo Milad y que contempla una importante movida en la separación de la ANFP y la Federación del fútbol chileno.

“Cómo Milad ya se apernó en la FIFA hasta el 2029, queda todo ordenado. Se los digo hoy. Para que nadie se haga el sorprendido. Te lo estoy diciendo Pablo. Te quieres quedar con la ANFP y con Jorge Yunge en la Federación”, aseguró Guarello.

El tema es que el periodista detalló que todavía se necesita el apoyo de la ANFP. Lo que además contemplará el ingreso de su mano derecha en un cargo clave para el balompié criollo.

“Para eso necesitan el apoyo de los ANFA. Después nadie se haga el sorprendido. Estos hue… no se van a ir tan fácil. Van a dejar a un tipo que no le importaba el fútbol y ahora será el presidente de la Federación de Chile. Increíble”, sentenció.