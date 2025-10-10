Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Pablo Milad nombra al que quiere como su reemplazante en la presidencia de la ANFP: “Tiene una vasta…”

El criticado mandamás del fútbol chileno anunció que no irá a la reelección, pero tiene a su favorito para que tome su puesto.

Por Carlos Silva Rojas

Pablo Milad anuncia su salida de la ANFP.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPablo Milad anuncia su salida de la ANFP.

El fútbol chileno vive una crisis profunda y uno de los principales responsables es Pablo Milad, actual presidente de la ANFP.

Con el ex lanzador de la bala a cargo el balompié nacional se ha anotado desastrosos récords, entre ellos, que la selección chilena nuevamente quedó en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Milad ha sido muy cuestionado por su criticable gestión, la que está llegando a su fin, porque termina en 2026 y ya avisó que no irá a la reelección.

Milad confirma que el 2026 el fútbol chileno tendrá otra competencia: “99% de acuerdo, falta un detallito”

ver también

Milad confirma que el 2026 el fútbol chileno tendrá otra competencia: “99% de acuerdo, falta un detallito”

Pablo Milad apunta a su sucesor en la ANFP

Pablo Milad le dio una larga entrevista a The Clinic, donde señaló que no tiene pensando en estar otro ciclo a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas“, dijo el curicano al citado medio.

Eso de abrir las puertas no es tan así, porque Milad tiene a su favorito para asumir la presidencia del fútbol chileno y no es nada más y nada menos que el actual secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, para muchos el verdadero hombre fuerte de Quilín.

Pablo Milad avisó que no seguirá como presidente del fútbol chileno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pablo Milad avisó que no seguirá como presidente del fútbol chileno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Jorge (Yunge) tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto”, cerró Milad.

Lo claro es que Pablo Milad no seguirá, pero el “miladismo” puede seguir al mando de la ANFP…

Pablo Milad pone fecha definitiva para su salida de la ANFP: “Voy a abrir las puertas”

ver también

Pablo Milad pone fecha definitiva para su salida de la ANFP: “Voy a abrir las puertas”

Lee también
Ahora sí hay sospechas: FAT explota por polémica visita del arbitraje a Colo Colo
Colo Colo

Ahora sí hay sospechas: FAT explota por polémica visita del arbitraje a Colo Colo

Coquimbo Unido acusa de "intervencionismo" a la ANFP
Chile

Coquimbo Unido acusa de "intervencionismo" a la ANFP

ANFP indignada: "Es un día oscuro para el fútbol"
Selección Chilena

ANFP indignada: "Es un día oscuro para el fútbol"

El canal de TV abierta que transmitirá a Colo Colo vs Libertad
Colo Colo

El canal de TV abierta que transmitirá a Colo Colo vs Libertad

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo