El fútbol chileno vive una crisis profunda y uno de los principales responsables es Pablo Milad, actual presidente de la ANFP.

Con el ex lanzador de la bala a cargo el balompié nacional se ha anotado desastrosos récords, entre ellos, que la selección chilena nuevamente quedó en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Milad ha sido muy cuestionado por su criticable gestión, la que está llegando a su fin, porque termina en 2026 y ya avisó que no irá a la reelección.

ver también Milad confirma que el 2026 el fútbol chileno tendrá otra competencia: “99% de acuerdo, falta un detallito”

Pablo Milad apunta a su sucesor en la ANFP

Pablo Milad le dio una larga entrevista a The Clinic, donde señaló que no tiene pensando en estar otro ciclo a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

“Yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas“, dijo el curicano al citado medio.

Eso de abrir las puertas no es tan así, porque Milad tiene a su favorito para asumir la presidencia del fútbol chileno y no es nada más y nada menos que el actual secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, para muchos el verdadero hombre fuerte de Quilín.

Pablo Milad avisó que no seguirá como presidente del fútbol chileno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Jorge (Yunge) tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto”, cerró Milad.

Lo claro es que Pablo Milad no seguirá, pero el “miladismo” puede seguir al mando de la ANFP…