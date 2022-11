En Coquimbo Unido no gustó para nada la declaración voluntaria escrita por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, que establece que sí existió una "fuerza mayor" que determinó que el duelo no se pudiera jugar el partido entre Deportes Antofagasta y Palestino, en el estadio Calvo y Bascuñán.

En horas decisivas por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que debe tomar una determinación para este encuentro, que de jugar dejaría en llamas el descenso, es que los Piratas dieron un golpe a la mesa mediante un comunicado.

"Coquimbo Unido SADP, respetuoso de las instancias judiciales, decidió no pronunciarse respecto de la apelación de Deportes Antofagasta, con confianza en la evidencia jurídica existente, que nos permite tener tranquilidad y seguridad del debido proceso", comienzan explicando.

"No obstante, ante la absoluta irregularidad de las declaraciones del señor Jorge Yunge, secretaria general de la ANFP, quien realizando intervencionismo, intenta indicar la existencia de fuerza mayor en el partido NO realizado después de tres reprogramaciones entre Antofagasta y Palestino, es que nos vemos en la obligación de señalar que su declaración no solo afecta los principios que gobierna al fútbol, sino que falta el respeto a la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, que de forma unánime y con sustento jurídico resolvió absolutamente lo contrario", detallan.

En ese sentido, desde el puerto Pirata dejan por escrito su indignación por la situación que se abre tras estos dichos, dejando en claro que pasa por encima de los reglamentos establecidos por todos los clubes.

"Es muy mala práctica que, su declaración voluntaria posterior a los resultados deportivos, intente justificar las razones por las cuales el mismo directorio de la ANFP formalizó la denuncia al Tribunal de Disciplina, puesto que ya un organismo autónomo resolvió, respetando la normativa que nos rige, votadas por todos los clubes y cuyo fundamento es la equidad y justicia deportiva, alejado de favoritismo o vicios que alteren el normal desarrollo del torneo", enfatizan.

Por lo mismo, hacen un llamado a mantener al margen la declaración de Yunge, por imparcialidad, para no influir en el desarrollo de la denuncia.

"No seguir el principio elemental de presentar estadios alternativos cuando no se cuenta con el principal, afectaría el completo desarrollo de nuestras competencias futuras con un evidente deterioro de nuestra campeonato, situación que al parecer no comprende el señor Jorge Yunge, quien siendo parte de la ANFP debería mantener su imparcialidad y, al no hacerlo, ensucia el normal desarrollo de las instancias judiciales que nos rigen", finalizan.