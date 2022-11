Una declaración voluntaria del secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, el mismo día de las últimas elecciones en Quilín, deja claro que el directorio entendía que había fuerza mayor para no realizar el partido entre Antofagasta y Palestino. La revelación ahora es parte de los antededentes para la apelación del cuadro puma al Tribunal de Disciplina.

El conflicto por el partido de Antofagasta versus Palestino, que será decidido en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, está al rojo vivo. Los Pumas presentaron su apelación al fallo inicial y en las últimas horas apareció una arista relevante para revertir la sanción que decretó el descenso del conjunto nortino a Primera B.

Pese a que el directorio de la ANFP denunció al cuadro local por no tener estadio para el duelo correspondiente a la Fecha 27 del Campeonato Nacional, que fue suspendido en dos oportunidades, un nuevo antecedente proveniente de la testera del fútbol chileno puede invertir los papeles.

Se trata de una declaración voluntaria escrita por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, que establece que sí existió una "fuerza mayor" que determinó que el duelo no se pudiera jugar en el estadio Calvo y Bascuñán como había sido estipulado, tras una conversación entre el presidente de la ANFP y el municipio antofagastino.

El salvavidas de la ANFP a Antofagasta

“Una vez constatado que el partido no se realizaría a las 18 horas del sábado 15 de octubre, lo que ya sabíamos desde el viernes en horas de la noche cuando nos enteramos en voz de Pablo Milad que el alcalde de la comuna se habría retractado del acuerdo, es que siendo fieles al mandato que nos rige, no nos quedó otra opción que formalizar denuncia a Club de Deportes Antofagasta, ya que si bien era evidente para nosotros que el partido se frustró por una fuerza mayor, no le correspondía al directorio declararla, por lo que la denuncia tenía por objeto que se iniciara el proceso formal para su declaración, y así velar por mantener intacto nuestro compromiso como directorio por la deportividad y fair play de la competencia”, indica el escrito de Yunge.

¿Por qué es importante esto? Porque la defensa de Antofagasta apela justamente a que no se jugó por "fuerza mayor", algo que Yunge admite de manera retroactiva y después de que el presidente de la ANFP, el gerente de competiciones, Yamil Rajab, y la secretaria ejecutiva, Sandra Kemp; declararan ante la Primera Sala.

En contacto con Redgol, el secretario general de Quilín indica que “efectivamente presenté una declaración voluntaria porque presencié y fui testigo de todos los hechos ocurridos en torno al partido de Deportes Antofagasta y Palestino. Dicha declaración da cuenta de los hechos ocurridos, ya que siempre ha sido nuestra intención entregar todos los antecedentes a los tribunales autónomos del futbol chileno y que ahí se tomara la decisión ajustada a reglamento”.

Además indica que “estos antecedentes fueron entregados el día posterior a las elecciones”, a pesar de que la carta está fechada con fecha 8 de noviembre, el mismo día que se realizaron los comicios en Peñalolén.

El asunto se resolverá en los próximos días, donde se dictaminará si efectivamente se mantiene el resultado de 3-0 a favor de Palestino, lo que sellaría el descenso del elenco nortino, o si se debe jugar el encuentro donde el empate le serviría a ambos clubes para sus objetivos.

En este caso, Coquimbo Unido sería el segundo equipo descendido a Primera B, junto con Deportes La Serena.

Extractos de la declaración voluntaria