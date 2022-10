Deportes Antofagasta recibió un nuevo golpe este lunes luego de suspender por segunda vez el partido con Palestino. Los Pumas no pudieron recibir a los Árabes por problemas con la Municipalidad en el arriendo del estadio Calvo y Bascuñán, lo que llevó a la ANFP a entablar una demanda contra el club.

El duelo sumó su segunda cancelación obligada cuando suponía estar todo en orden. Esto derivó en que desde la máxima entidad del fútbol en nuestro país anunciaran en un comunicado que pedirían los puntos para el Tino Tino, lo que los dejaría más complicados de lo que ya están con el descenso.

La decisión llega justo cuando la Federación reprogramó el partido de la U con Unión Española por Copa Chile, suspendido también por problemas con el estadio. Ante esto, Rodrigo Herrera sacó la voz para golpear la mesa, entregar una solución para que esto no pase más y también dejar entrever que detrás de todo hay una decisión política.

"La gente está molesta y no logra entender cómo ayer se conocieron dos noticias dispares. La ANFP abre un expediente contra Antofagasta por no tener recinto para recibir a Palestino con el riesgo de perder los tres puntos y por otro lado se reprograma el duelo de Copa Chile entre la U y Unión Española", lanzó de entrada en la última edición de RedGol en La Clave.

Para el periodista y panelista del programa, esto deja claro que no se mide con la misma vara. "Evidentemente hay una situación que es contradictoria, muy dura con uno y blando con otro, pero tiene que ver con quien toma la decisión".

Ahí Rodrigo Herrera entregó su propuesta para que esto no vuelva a pasar. "Ya que hablamos de reglamento, porque no es la primera vez que hay problemas con municipios. Si los clubes que no tienen estadio llegan a tener conflictos de dinero con arrendador, que la ANFP extienda una boleta de garantía, por ejemplo, con los ingresos del club por televisión. Después se descuenta y nos evitamos el problema".

"Este problema se va a seguir repitiendo, porque la normalidad es que en el fútbol haya deudas, pero lo de Antofagasta se desbordó", añadió.

Pero los dardos de Rodrigo Herrera fueron más allá. "El punto es que hay un contraste y la gente dice que a la U se le reprograma, pero a Antofagasta todo el peso de la norma. En parte esa arista tiene algo de razón".

Ahí dejó entrever que la ANFP le está pegando a los Pumas por su postura ante las próximas elecciones en la entidad. "Se sabe que Antofagasta va a votar por la candidatura contraria a la de Pablo Milad (la de Lorenzo Antillo). Si está vinculado, no tenemos antecedentes, pero como dato ahí está".

Por ahora se espera para conocer la decisión del Tribunal respecto a lo ocurrido con el encuentro. Si los Pumas pierden en el escritorio, quedarán igualados con Coquimbo Unido como los colistas y, con tres fechas, a un paso del descenso.

