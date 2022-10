El fútbol nacional se ha llenado de asteriscos en los últimos días. Uno lo tiene el duelo de ida por la semifinal de la Copa Chile, entre la Universidad de Chile y la Unión Española, que tuvo que ser reagendado debido a que las autoridades no consideraron viable la realización del encuentro en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Pero también hubo uno en el Campeonato Nacional 2022.

Se trata del duelo que Deportes Antofagasta debe jugar en casa ante Palestino por la 27° fecha del certamen. El Tino llegó hasta el estadio Regional Calvo y Bascuñán, aparentemente la sede del encuentro. Pero no pudieron ingresar al recinto, algo que motivó que la dirigencia árabe exigiera una victoria por 3-0. Deportes La Serena, que está metido en la lucha por no descender con los Pumas, también solicitó que se aplique el artículo 23 y se castigue al anfitrión de ese encuentro.

"Más allá de ponerse los pantalones largos, creemos que los futbolistas siempre estuvieron a la altura. Se paró el torneo cuando se quiso hacer sin descenso y alzamos la voz. Es un tema complejo, faltan muy pocas fechas, bien o mal ya tenemos un reglamento. Y eso creo que afecta para decir que hoy se para el fútbol, no tenemos marco regulatorio ni procedimientos a seguir. Lógicamente hay un montón de otros temas que se están jugando y podrían prestarse para malinterpretaciones si el torneo se para hoy. Qué ocurre con los descensos, con los equipos que les faltan partidos. Se provocaría un gran lio", explicó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, en una conversación con el panel de Redgol en La Clave.

Gamagol contó que el Sifup ha participado de varias mesas de diálogo con el ministerio del Interior, la Dirección del Trabajo y la ANFP. Aunque el duelo que iba a disputarse en suelo antofagastino superó casi todo límite: además de los Baisanos, también llegó al reducto el juez central del encuentro, Piero Maza. Y tampoco pudo entrar, aunque pidió hablar con la administradora del reducto.

"Siempre se tiene que ver el reglamento, necesitamos uno sólido. No puede ser que el reglamento diga que el organizador responsable es el equipo local y resulta que cuando no tiene estadio y no organiza, no le pasa nada. Eso no sólo ocurrió con Antofagasta, también en otros partidos con la U. Está ocurriendo con la U y la Unión Española", manifestó García en alusión a la llave que definirá al rival de Magallanes en la Copa Chile.

El timonel de la agrupación sindical agregó que "creo que los intereses personales priman sobre el interés común. No puede ser que sean los presidentes del Consejo los que hagan el reglamento, ellos tienen intereses particulares. Ahí hay que tomar cartas en el asunto y tener una intervención en el fútbol chileno en donde efectivamente sean otros quienes tomen decisiones, generen reglamentos y bases de los torneos. Si es que hay un incumplimiento, se tiene que ver qué dice el reglamento y sancionar. Algunos creen que el fútbol es el Vaticano y nadie se puede meter", cerró Gamadiel García en esta charla de casi un cuarto de hora con Redgol en La Clave.