La suspensión del duelo entre Deportes Antofagasta y Palestino este sábado fue una de las varias razones por las cuales el fútbol chileno se llenó de comunicados. Tras eso, Coquimbo Unido pidió que los puntos -que serán vitales en la lucha por no descender- sean entregados al Tino Tino. Solicitud a la cual los Papayeros decidieron sumarse dos días después.

Un verdadero "día del comunicado" se vivió este sábado 15 de octubre recién pasado en Chile. Las suspensiones de los partidos de Universidad de Chile vs Unión Española por Copa Chile y el de Deportes Antofagasta vs Palestino por el Campeonato Nacional 2022 generó una verdadera fiesta de la burocracia, a la que recientemente se sumó Deportes La Serena.

Tras encontrarse con el Estadio Calvo y Bascuñán cerrado con candado, los árabes se marcharon indignados del lugar y hasta pidieron ganar el partido y quedarse los tres puntos, una moción a la cual se plegaron otros equipos comprometidos con el descenso como Coquimbo Unido y los Papayeros.

El cuadro granate compartió un documento en redes sociales donde detallan que "el Artículo 23, "sanción por no disponer de estadio para actuar de local", de nuestras Bases faculta al Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a sancionar al club local con la pérdida del partido por un marcador de 0x3".

Además, apuntan que hay que "pagar la multa de UF 1.000 para reembolsar gastos incurridos por los clubes afectados", aunque disparan que "mil unidades de fomento jamás alcanzarán para resarcir el daño a la imagen pública del fútbol chileno".

"Esta vergüenza es indeleble y sólo puede ser en parte mitigada, jamás borrada, con un acto inmediato de remediación, que no es otro que hacer cumplir las reglas. El directorio de la ANFP debe inexcusablemente atender su obligación de aplicar el citado artículo 23, de no hacerlo confirma que las reglas se aplican para algunos y no para todos", lanzan con todo.

"Club de Deportes La Serena hace un llamado de atención al mundo del fútbol, pero especialmente a los clubes del fútbol chileno, a poner una mirada crítica y deliberante frente a los graves hechos ocurridos este fin de semana en el frustrado encuentro que debió jugarse en la ciudad de Antofagasta entre el local Club de Deportes Antofagasta y la visita Club Deportivo Palestino", complementan.

Así, el show de los comunicados en el fútbol chileno sigue con todo. La Serena llegó unos días tarde, pero todos los puntos que ayuden para zafar del descenso, aunque no vayan directamente hacia ellos, son bienvenidos.

Puedes revisar el comunicado completo de Deportes La Serena a continuación: