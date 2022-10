El partido pendiente por la fecha 27 del Campeonato Nacional entre Antofagasta y Palestino fue suspendido este sábado, pues a última hora la Municipalidad no permitió que se use el Estadio Calvo y Bascuñán.

“Esta situación no se condice con el acuerdo logrado este viernes 14 de octubre entre la ANFP y la Municipalidad de Antofagasta para disputar el encuentro en fecha, hora y recinto establecida en la programación”, dice un comunicado de la ANFP.

Luego, añade: “Al estadio llegaron los árbitros, los encargados del VOR, utilerías de ambos equipos y la transmisión oficial. Sin embargo, la institución a cargo del recinto no dejó ingresar a los trabajadores”.

Tras lo ocurrido, el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, salió a desmentir aquel acuerdo con la ANFP y aseguró que el presidente Pablo Milad lo presionó para abrir el estadio.

“Leí el comunicado (de la ANFP). Soy el alcalde y es mi trabajo estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Ayer me llamó el presidente de la ANFP (Pablo Milad) y me dijo que si Deportes Antofagasta no jugaba hoy, iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no”, dijo a Radio Sol.

Luego, reveló: “Después dijo que habían hablado con los atletas y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije: 'Qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico', los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver e, incluso, la directora me dijo que la amenazaron y ahí yo dije: 'Cortamos toda relación'".

Ayer el Sifup ya había reaccionado al papelón en redes sociales: “Vergüenza, para todos; sobre todo para quienes trabajan alrededor del fútbol. Ya no hay palabras para tanta improvisación (...) Esta actividad debe intervenirse ya”.

Por su parte, Palestino espera que la ANFP le otorgue los puntos: “Que el Tribunal Autónomo de Disciplina haga valer el artículo 23 de las bases del Campeonato Nacional 2022, que expone que en el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, el club local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival”.