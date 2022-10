Deportes Antofagasta no pudo enfrentar a Palestino por problemas con el estadio Calvo y Bascuñán. La ANFP advirtió que realizará la denuncia y los Pumas pueden perder no solo el partido, sino que los tres puntos y así quedar a un paso del descenso en la tabla de posiciones.

La polémica tras la suspensión del partido entre Deportes Antofagasta y Palestino ha sumado este lunes un nuevo capítulo. La ANFP emitió un comunicado confirmando que hará una denuncia contra los Pumas, pidiendo los puntos para los Árabes y así dejándolos a un paso del descenso.

El duelo estaba programado originalmente para el sábado 8 de octubre, pero problemas de última hora obligaron a cambiar todo. La Municipalidad acusó deudas por el arriendo del estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán, lo que terminó en un desalojo y hasta encierro del personal en uno de los entrenamientos.

Pese a esto las cosas se reagendaron para el día 15 del mismo mes, pero otra vez hubo inconvenientes. Deportes Antofagasta no pudo utilizar el recinto, dejando a su rival, los árbitros, las cámaras de TNT Sports y fotógrafos con las ganas. Desde entonces, mucha agua pasó bajo el puente, pero poca claridad hubo sobre lo que pasaría con el partido.

Este lunes, desde la ANFP sacaron la voz para darle un nuevo golpe a los Pumas. El ente rector del fútbol chileno, a través de un comunicado, confirmó que realizará una demanda contra el club por incumplir el reglamento y que así se declare como ganador a Palestino.

"El Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha acordado, de manera unánime, denunciar al Club Deportes Antofagasta S.A.D.P. ante el Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 23, en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022", detallaron.

Y si bien en el texto evitan decirlo, lo que esta medida busca es hacer respetar el reglamento y así darle los tres puntos a Palestino. Según detalla dicho punto, titulado "Sanción por no disponer de estadio para actuar de local", Antofagasta está condenado a caer en el marcador por secretaría, lo que los complicaría aún más con el descenso.

"La obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local. En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3x0", expresa.

Pero eso no sería lo único, ya que además del golpe en la tabla de posiciones recibirían uno en el bolsillo. "Adicionalmente, se cursará una multa al club infractor ascendente a 1.000 UF, pudiendo el Tribunal de Disciplina determinar que esta multa, o parte de ella, sea destinada por el Directorio para reembolsar los gastos incurridos y acreditados por los clubes afectados".

Con esta decisión, la ANFP se hace parte del reclamo contra uno de los equipos complicados en la zona de descenso. Si pierden, se estancarán en el penúltimo lugar y se salvarán solo por diferencia de gol de no ser colistas. Y como si fuera poco, la deuda de minutos sub 21 puede ser la estocada final si el duelo no se juega.

Deportes Antofagasta deberá definir su futuro en la cancha y en el escritorio, como ya ha pasado en años anteriores en el fútbol chileno. Un hecho lamentable, pero que intenta hacer justicia al reglamento del Campeonato Nacional.

Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 en vivo