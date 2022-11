La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP analizará el fondo de la apelación de Deportes Antofagasta ante la decisión de primera instancia que decretó derrota puma en el partido ante Palestino, que no pudo jugarse en el estadio Calvo y Bascuñán por desaveniencias entre los nortinos y el municipio local.

El Campeonato Nacional nuevamente se definirá en las oficinas de la ANFP en Quilín, particularmente en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Todo a raíz del partido suspendido entre Antofagasta y Palestino, y la implicancia que puede tener en la salvación del cuadro puma y una eventual condena de Coquimbo Unido al descenso.

Los hechos ya fueron ampliamente difundidos. Antofagasta tuvo que reprogramar el partido ante Palestino en la fecha 27, porque el municipio local se negó a arrendarle el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán y la autoridad restringió el uso de su cancha alternativa, el Zorros del Desierto de Calama.

El encuentro fue calendarizado para el 8 de octubre a las 12:30 horas. El CDA pidió postergación y se reprogramó para el 15 de octubre a las 12:30 horas, pero el municipio local volvió al cerrar las puertas de su estadio, esta vez por un torneo de atletismo que se había programado anteriormente. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, tomó contacto con las autoridades y -previo acuerdo- anunció otra reprogramación, para las 18:00 horas.

Sin embargo, las autoridades municipales vetaron otra vez el arriendo, dejaron a Antofagasta sin jugar, y a Palestino con sus jugadores en el frontis del estadio, la utilería árabe y los equipos de TNT Sports en medio de la calle. Luego, el directorio de la ANFP denunció al cuadro puma por falta al artículo 23° de las Bases del Campeonato Nacional.

¿Qué dice el texto? Que "la obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local" y que "en el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival".

Por eso, la defensa de Antofagasta estuvo dirigida a si efectivamente la falta de estadio se debía a un asunto de "fuerza mayor", por la decisión del municipio de no arrendarle el estadio al cuadro puma. Sin embargo, tanto la denuncia como la sentencia de la Primera Sala establecen que no hay presencia de este tipo de casos.

"La excelentísima Corte Suprema, a propósito de la Fuerza Mayor, ha señalado que '…en la esencia de dicho concepto, se halla la imprevisibilidad y la irresistibilidad a que se ve expuesto el afectado por el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste'", ilustra el fallo al que tuvo acceso Redgol.

Antofagasta presentó 16 pruebas de las acciones que desarrollaron para que en definitiva se les facilitara el estadio, pero no pudo corroborar la calidad de imprevisibilidad e irresistibilidad de la decisión que tomó la autoridad municipal. Será materia de la Segunda Sala establecer si coincide o no con el razonamiento, y estirar la definición del Campeonato Nacional.

Esto, porque si se decide que efectivamente hubo una fuerza mayor que le impidió ejercer como local a Antofagasta, el partido ante Palestino deberá repetirse. El CDA tiene 26 puntos en la tabla de posiciones y con un empate, dejaría atrás a La Serena y Coquimbo Unido por diferencia de gol, librándose del descenso. Pero lo primero se verá en Quilín.