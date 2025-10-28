La U de Chile fue hasta Argentina para fichar a este volante central que estuvo lejos de cumplir las expectativas, pero puede ser un negocio redondo. O al menos para ganar algo de los 433 mil dólares que, según Transfermarkt, depositó Azul Azul para quedárselo.

Las referencias son para Emmanuel Ojeda, quien a fines de enero de 2025 fue anunciado como refuerzo de Huracán. El Globo, que en ese momento apuntaba a formar un equipo protagonista en la máxima categoría trasandina, anunció el préstamo con cargo.

Aunque no reveló el monto que pagó por la cesión de Ojeda. Eso sí, dieron cuenta del valor cifrado en la cláusula de compra: 700 mil dólares por el 100 por ciento del pase. Una opción de doblar la inversión, pero que se ve poco factible, a juzgar por el panorama interno del cuadro Quemero.

El futbolista de 27 años ha sumado mucho rodaje en Huracán: son 34 partidos los que apunta en su bitácora. Anotó un gol, regaló dos asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas en casi mil 700 minutos de acción.

U de Chile tiene tiempo para vender a Emmanuel Ojeda en Argentina

Hace algunas semanas, el periodista Emanuel Caffe informó de la situación que incumbe a U de Chile a Huracán de Argentina. “Probablemente no se hará uso de la opción de compra”, alertó el citado comunicador en su cuenta de X. Pero todavía hay algo de margen.

Según averiguó RedGol, el Globo tiene establecido como fecha tope el 20 de diciembre para activar la cláusula de compra. Eso sí, el panorama del club invita a pensar que será difícil que hagan ese gasto por Ojeda. En los últimos ocho partidos por la Liga Profesional, el equipo de Parque Patricios estuvo a los tumbos.

Emmanuel Ojeda enfrenta a Talles Magno de Corinthians por la Copa Sudamericana 2025. (Daniel Jayo/Getty Images).

Ganó un solo partido. Perdió tres y empató cuatro. Con ese registro, se entiende la 12° posición en la Zona A del torneo trasandino. Aunque tiene tres partidos por delante que podrían cambiar la tónica de Huracán en un ciclo de Frank Darío Kudelka que parece sentenciado hace varios encuentros.

Ante Defensa y Justicia, Newell’s Old Boys y Barracas Central, el Ema Ojeda se jugará su futuro en el Globo. Por ahora, tiene margen para meditar mejor la decisión. Lo mismo que ocurre con el argentino Luciano Pons, de presente goleador en Colombia.